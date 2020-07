Защо Криси Тейгън се страхува за семейството си?

Криси Тейгън споделя своето притеснение за семейството си, след като потребители в интернет продължават да я обвиняват, че има нещо общо с Джефри Епстайн и скандала, който се завихри около него.

Звездата обяви в социалната мрежа Туитър, че изтрива около 60 хиляди публикации, защото не може да понася, когато определени хора използват изказванията ѝ като доказателства за връзката ѝ с Гислейн Максуел, която беше един от най-доверените хора на Епстайн. „Притеснявам се за моето семейство. Мислите си, че сте много добри, когато намирате туитове, в които говоря за бебета и тиари“, пише Тейгън.

I actually deleted 60,000 tweets because I cannot fucking STAND you idiots anymore and I’m worried for my family. Finding me talking about toddlers and tiaras in 2013 and thinking you’re some sort of fucking operative. https://t.co/isuEEW56fp

— chrissy teigen (@chrissyteigen) July 14, 2020

Потребителите в интернет започнаха да спекулират за връзката ѝ с Епстайн и Максуел, когато се появиха твърдения, че Тейгън се е возила на частния самолет на милионера. А кои още попадат под критиките, че са ползвали самолета му, вижте в Tialoto.bg

