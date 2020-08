Опасен чар: Антонио Бандерас и неговата блестяща кариера

Антонио Бандерас е от онези мъже, за които винаги ще си мечтаем. Красивите му черти, стегнатото му тяло и испанския му сексапил ни карат да го гледаме на голям екран, дори и да не разбираме какво точно казва. Актьорът се ражда на 10 август 1960 година и постепенно става едно от бижутата на Холивуд.

Този всепризнат актьор притежава всичко – външния вид, харизмата, енергията и креативността. Въпреки това, той не е надут, арогантен или недружелюбен. Не се счита за звезда и не се държи като такава. Антонио Бандерас е мил, забавен, искрен и човечен.

Ранен живот

Хосе Антонио Домингес Бандерас е роден на 10 август 1960 година в град Малага. Баща му – Хосе Домингес, е полицай в Гражданската гвардия, а майка му Ана Бандера Галего е учителка. Има брат, който се казва Франсиско Хавиер. Въпреки че фамилното му име е Домингес, Антонио решава да вземе второто име на майка си, за да се представя с него на сцената.

Майка му е искала той да следва семейната традиция и да се обучава за учител. Самият Антонио не е мислел за актьорството още от малък, а по-скоро се е насочил към други професионални сфери. Учил за свещеник, но истинската му мечта е била футболът.

Счупен крак в тийнейджърските години обаче слага край на това желание и Бандерас решава да насочи интереса си другаде. Така се ражда любовта към сценичните изкуства и младежът се записва в местното драматично училище. Завършва с отличен и малко преди да навърши 20 години, с едва 60 паунда в джоба, решава да се отправи към Мадрид.

„Идеята ми дойде бързо, а решението, както всичко в живота ми, беше взето за няколко секунди", обяснява той пред списание Hello.





Начало на кариерата

Известно време Бандерас живее живот на страдащ артист, който спи на дивана на близък приятел и се опитва да изкарва прехраната си. Първоначално работи в малки магазинчета, а след това се присъединява и към трупата на Националния драматичен театър, което дава начало на кариерата му.

Печелил е по 5 паунда на вечер, докато начинаещият тогава режисьор Педро Алмодовар му предлага роля в нискобюджетната си комедия „Лабиринтът на страстта“. Това дава началото и на едно страхотно приятелство и добра професионална връзка, която превръща Бандерас в звезда в родната му Испания.

5 години след първата си роля, Бандерас се появява във филма „Законът на желанието“, който отново е режисиран от Алмодовар. Актьорът прави истински фурор с ролята си на хомосексуалист, а това се превръща и в първата му мъжка целувка. През 1986 година той играе и в „Матадор“, но международното му признание все още се бави.

Педро Алмодовар променя този факт същата година, когато създава „Жени на ръба на нервен срив“. Следва роля в „Tie me Up! Tie me Down“, където Бандерас играе пациент в психиатрична клиника, който отвлича порно актриса и я държи вързана докато тя не признае, че е влюбена в него.

Това е ролята, която помага на Антонио да мечтае за Холивуд, а заслугата отчасти е и на Алмодовар.

Големият пробив

През 1991 година Мадона е тази, която представя Антонио Бандерас на света. Тогава се появява филмът „In Bed with Madonna“, а актьорът привлича вниманието на всички. В една от най-известните сцени от лентата, той се превръща в секси испанецът, който говори много малко английски, но го говори с невероятен акцент.

По онова време Бандерас не знае английски и трябва да научи всички реплики фонетично. Все пак той успява да заслужи похвалите на критиците и получава първата си драматична роля в американския филм „The Mambo Kings“. След като пленява сърцата на киноманите и отвъд океана, звездата започва да получава все повече повиквания за филми.

