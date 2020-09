Чанинг Тейтъм се облече като фея, феновете шокирани

Чанинг Тейтъм определено е в настроение за Хелоуин!

Актьорът изненада феновете си, като се облече като приказна фея, за да промотира първата си книга за деца.

Той публикува снимка в Instagram, на която се вижда, че е с розови крила, синьо-зелена маска за очи с оформена корона и шарена престилка. Около него има плюшени еднорози и кукли Барби, а Чанинг държи книгата, която е написал специално за 7-годишната си дъщеря Евърли по време на карантината.

Книгата се казва "The One and Only Sparkella".

"Хора, не знам за вас, но при мен нещата станаха малко странни по време на карантината. Без да исках, се заключих в стаята на 7-годишната ми дъщеря. И накрая открих детето в себе си. Така че, това направих за моето малко момиче. Предполагам, че малкото момиче всъщност съм аз", написа той към кадъра.

Много известни личности поздравиха Тейтъм за книгата.