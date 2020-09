Кание Уест нарани ръката си с... писане на съобщения

Кание Уест контузи ръката си, защото е писал прекалено много съобщения на телефона си.

Преди 2 седмици рапърът постна няколко снимки в Twitter от болница и се разбра, че са му поставяли инжекции със стероиди. Той обяви, че контузията е вследствие на прекалено много писане на съобщения.



Кание дори публикува снимка от скенер, на която се вижда как е наранил ръката си. Рапърът сега е зает с подготовката на предизборната си кампания - той ще се кандидатира за президент на САЩ.



Неговата съпруга, Ким Кардашян, пък скоро направи разкритие, което изненада много фенове. Тя обяви, че емблематичното риалити предаване, посветено на живота на сестрите от клана Кардашян-Дженър, "Keeping Up with the Kardashians" скоро ще спре да се излъчва.