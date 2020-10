Вирусът вършее, а Адел продължава да слабее

През уикенда Адел беше водеща на комедийното предаване "Saturday Night Live". Това беше първата ТВ изява на живо на певицата, откакто тя отслабна драстично през последната година.

В ефир Адел демонстрира перфектна фигура и дори сама се пошегува със себе си:

"Знам, че изглеждам наистина, наистина различно от последния път, в който ме видяхте. Но всъщност, заради COVID рестрикциите и забраните за пътуване, трябваше да съм по-лека, като пътувам, и можех да взема само половината от себе си. Избрах тази половина".

Изпълнителката на "Someone Like You" си спомни, че e била гост в предаването за първи път преди 12 години.

"Изключително съм развълнувана, че водя това предаване. Предаване, което не само искрено обичам, но и което даде старт на кариерата ми, тук, в САЩ, преди 12 години", обясни тя.