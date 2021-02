Официално: Принц Хари и Меган Маркъл останаха без титли

Британският принц Хари и съпругата му Меган остават без никакви кралски титли и покровителство, след като потвърдиха пред кралица Елизабет II, че няма да се върнат като работещи кралски особи, съобщи Бъкингамският дворец.

В изявление, публикувано днес, Бъкингамският дворец казва: "Херцогът и херцогинята на Съсекс потвърдиха пред Нейно величество кралицата, че няма да се завръщат като работещи членове на кралското семейство".

"Кралицата писмено потвърждава, че оттеглянето от задълженията на кралското семейство прави невъзможно продължаването на изпълнението на отговорностите и задълженията, които произтичат от живота на държавна служба", се казва в него, предава БГНЕС.

"Почетните военни титли и кралските назначения под опеката на херцога и херцогинята, ще бъдат върнати на Нейно величество, след което ще бъдат преразпределени между работещите членове на кралското семейство", се казва още в изявлението.

Херцогът е разстроен от решението на кралицата, че двойката трябва да загуби кралското си покровителство, съобщи АФП.

