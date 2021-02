Крис Дженър - по примера на дъщерите си се сдоби с козметична компания

Ако сте фенове на клана Кардашян-Дженър, то много добре знаете с какво се занимава всеки един от членовете му. Семейството се сдобива с огромна слава благодарение на телевизионното си шоу, като постепенно използват любовта на зрителите, за да създадат и странични бизнеси. Така се появиха различни компании, в чието име се съдържа Кардашян или Дженър, които увеличиха още повече богатството на фамилията.

Телевизионното шоу се създаде от Крис Дженър, която може спокойно да се нарече кукловод на семейството. Сега обаче тя решава да поеме по своя път, след като Keeping up with the Kardashians ще излъчи последния си сезон тази година. Дженър ще последва примера на дъщерите си Кайли и Ким, създавайки своя козметична компания.

Според документи, цитирани от E!News, матриархът на фамилията е патентовала имената Kris Jenner Beauty, Kris Jenner Skin и Kris Jenner Skincare. Засега все още не е ясно дали всичко това ще бъдат отделни марки, или всичко ще бъде произвеждано под една шапка. В документите, които са били подадени на 10 февруари, се казва, че Крис ще предлага на пазара козметика, продукти за грижа за кожата и ноктите, изкуствени мигли, парфюми и продукти за грижа за косата.

