Казали на Шарън Стоун, че не е достатъчно секси за актриса

Шарън Стоун разкри, че в началото на кариерата ѝ са ѝ казали, че не е достатъчно секси, за да бъде актриса. Това се случило само месеци, преди тя да получи емблематичната си роля във филма "Първичен инстинкт".

Звездата признава още, че са ѝ казвали да прави много неуместни неща по време на актьорската ѝ кариера, но тя отказвала.

"Да, карали са ме да правя неща, които са крайно неуместни, но аз използвах моят силен момичешки глас и казах "не"", пише тя в книгата си "The Beauty Of Living Twice".

Миналата година Шарън прогнозира, че смъртта ѝ ще бъде драматична. 63-годишната актриса е оцеляла три пъти при срещи със смъртта.