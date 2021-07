Гуен Стефани с изповед за сватбата

Гуен Стефани призна, че сватбата с Блейк Шелтън е най-страхотният момент в нейния живот.

Певицата се чувства много щастлива да бъде с кънтри звездата. 51-годишната изпълнителка и 45-годишният музикант сключиха брак на скромна церемония в началото на юли. Тя се състоя в ранчото на Блейк в Оклахома.

"Това буквално беше най-страхотният момент... Един от най-страхотните моменти в живота ми, очевидно. Беше над това, което очаквах. Аз просто се чувствам такава късметлийка. Едно от нещата, за които мислиш много в живота си е, че не знаеш какво ще е бъдещето и не знаеш какво ще стане, но чувствам, че моето духовно пътуване наистина ме доведе до това място, това място на мир.", коментира тя в подкаста "Tell Me About It with Jade Iovine".

Гуен засипа с комплименти съпруга си, като каза, че той е постоянен и искрен.