Дженифър Лопес не понасяла Джордж Клуни

Дженифър Лопес не придружила гаджето си Бен Афлек на премиерата на новия филм, в който участва актьорът - "The Tender Bar".

Той ще излезе по кината на 22 декември, а режисьор е Джордж Клуни. Причината Джей Ло да не отиде на събитието е, че не може да понася Клуни.

"Известно е, че Джен не се разбираше с Джордж Клуни, когато те снимаха "Out of Sight" заедно. Те не можеха да се понасят. Така че е забавно, че новият филм на Бен е с Джордж и не е съвпадение, че Джен не беше заснета на червения килим с него, да позира с Джордж и жена му Амал", казва източник на "The Sun".