Нов удар по принц Андрю: Бил свръхсексуален

Принц Андрю прекарва два дни сам в луксозно калифорнийско имение, гледайки порно по кабелната телевизия година след раздялата си със Сара Фъргюсън, твърди нова книга-бомба.

Принц Андрю е прекарал два дни сам в луксозно калифорнийско имение, гледайки порно по кабелната телевизия година след раздялата си със Сара Фъргюсън, твърди нова книга, предава БГНЕС.

Книгата твърди, че през 1993 г. херцогът на Йорк е бил на частно посещение в 200-акрово голф ранчо като гост на Лий Аненберг, съпругата на бившия американски посланик Уолтър, в техния имот в Сънилендс, Палм Спрингс. Според авторката Тина Браун, Андрю е бил като обсебен от секса тийнейджър и е оставил Лий отвратена след самостоятелното си посещение, при което се е "затворил в спалнята за два дни".

Браун прави шокиращото твърдение в предстоящата си книга "Дворцовите документи" (The Palace Papers; Inside the House of Windsor - The Truth and Turmoil).

В откъс от книгата си, споделен със "Сън", Браун твърди, че "херцогът винаги е бил свръхсексуален като неудържим юноша".

В книгата се твърди, че осъденият педофил Джефри Епщайн наричал Андрю "идиот" зад гърба му, но искал да се възползва от статута на херцога за собствена финансова изгода. В замяна Епщайн е карал "свръхсексуалния" Андрю да се чувства така, сякаш е пробил във висшата лига.

Браун пише, че Епщайн е знаел "кои бутони да натисне, за да вкара в капана принц Андрю", който се чувствал уязвен от това, че е втора цигулка след принц Чарлз и разчитал на майка си да финансира начина му на живот. Авторката и журналистка твърди също, че Епщайн е карал Андрю да се чувства важен благодарение на "сделки, момичета, самолети, лъскавия нюйоркски свят, където той не е бил възприеман като пълнолетен мъж, а като все още зависим от портмонето на майка си".

През юли 2019 г. Епщайн е арестуван по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, а месец по-късно се самоубива в затвора. Десетки жени излязоха с твърдения, че Епщайн ги е насилвал сексуално с помощта на осъдената за трафик на хора Гислейн Максуел, когато са били тийнейджърки.

Репутацията на Андрю стана на пух и прах, след като той плати на "секс робинята" Вирджиния Робъртс Джуфре 12 млн. паунда, за да уреди извънсъдебно твърденията за сексуално насилие - твърдения, които той винаги е отричал.

Това се случва на фона на съобщенията, че херцогът все още има амбиции да се върне в обществения живот дори след яростните последици от забележителната му изцепка на откриването на паметника на принц Филип и изплащането на 12 млн. паунда по делото за изнасилване. Андрю предизвика огромен шум, когато придружи майка си на панихидата на принц Филип в Уестминстърското абатство миналия месец.