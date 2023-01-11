Цитиридис за Слави: Един стига и даже е отгоре

"Като почнах шоуто, едни ми казваха "Ей, византиец, никога нема станеш като Слави".

Радвам се и дано. Един стига и даже е отгоре."Този коментар публикува Николаос Цитиридис в своя профил във Фейсбук. Водещият на Късното шоу на БТВ рядко коментира своя предшественик.През последната седмица Трифонов отново беше в центъра на вниманието, след като той публикува иронична песен за Лена Бориславова.Тя обяви, че ще заведе дело срещу него. Песента привлече широки обществени дискусии.