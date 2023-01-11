Цитиридис за Слави: Един стига и даже е отгоре

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По публикацията работи: Росен Стойчев
"Като почнах шоуто, едни ми казваха "Ей, византиец, никога нема станеш като Слави".
Радвам се и дано. Един стига и даже е отгоре."
Този коментар публикува Николаос Цитиридис в своя профил във Фейсбук. Водещият на Късното шоу на БТВ рядко коментира своя предшественик.
През последната седмица Трифонов отново беше в центъра на вниманието, след като той публикува иронична песен за Лена Бориславова.
Тя обяви, че ще заведе дело срещу него. Песента привлече широки обществени дискусии.