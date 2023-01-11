Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Цитиридис за Слави: Един стига и даже е отгоре

Телевизионният водещ коментира своя предшественик
11 яну 2023 13:28, Росен Стойчев
45
Цитиридис за Слави: Един стига и даже е отгоре
Снимка: БГНЕС

 "Като почнах шоуто, едни ми казваха "Ей, византиец, никога нема станеш като Слави".

Още по темата
Слави сравни купона на Сана Марин със стълбището, Киро и Лена
6 яну 2023 15:23
400
Видеото за Лена Бориславова: Тотална безпомощност
6 яну 2023 13:12
334
Радвам се и дано. Един стига и даже е отгоре."

Този коментар публикува Николаос Цитиридис в своя профил във Фейсбук.  Водещият на Късното шоу на БТВ рядко коментира своя предшественик.

През последната седмица Трифонов отново беше в центъра на вниманието, след като той публикува иронична песен за Лена Бориславова.

Тя обяви, че ще заведе дело срещу него. Песента привлече широки обществени дискусии.

По публикацията работи: Росен Стойчев

45
Още по темата: слави трифоновкоментарниколаос цитиридис
Още от Звезди
Емрах Стораро лети със 174 км/ч по Околовръстния път
Още от Звезди
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
44
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 4 минути
Тоя Цитиридис защо е викнал публика на която плаща за да се смеят на смешките му?
43
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 5 минути
Все едно да сравняваш Меси с Божинов.
42
0
 
0
 
! Отговори
Консюлтант преди 7 минути
Слагачев
41
4
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 12 минути
Гръзцкия циркаджия... е доста по-зле.Ама то и по ефирно време си личи... започна с 1 час, мина на 30 мин, ама май и ще го спрат скоро.
40
7
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 20 минути
Този май иска Славчо да направи песен и за него, а?
39
11
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 23 минути
Този и Прея не могат да напълнят селска кръчма,аще говорят на Славчо дето е пълнил Васил Левски.
38
5
 
15
 
! Отговори
Турчин преди 28 минути
Гръкът е много по-добър от Славуца. Аз като турчин го поздравявам и подкрепям. Друг е въпросът, че българина в масовия случай е ксенофоб и само заради името ще си предпочита проcтаja славчо.
37
3
 
13
 
! Отговори
Hoqsan преди 29 минути
Цитиридката влезе с много насъбрана негативна енергия, а реално представя много добре нещата от новото поколение. И аз бях поел по инерцията.. къв е тоя византиец, къде е славиту и т.н... ми не, Нико прави модерно шоу и му се получават нещата някак. Как може една шепа хора да са толкова разединени, балкански синдром до дупка....
36
14
 
6
 
! Отговори
aZ-ът преди 29 минути
Мазен Гърчи с гъдзец, като диференциал на Нива решил да си мери бобчето с големите.... Виж се на кво приличаш бе топка лоена , млад човек си... Нормално е при мъж ширината в раменете да е 2 към 1 ширината в ханша. При теб е 6 към 1 ... В полза на ханша ... Имахме си един ... Човекът -Глас .. Сега вече си имаме Човекът - ГЪ*
35
0
 
4
 
! Отговори
Червен Прост Тъп преди 33 минути
Славчо ШАТ на п.тката главата Трифонов с по ниски умствени възможности от орел с ориз не знае дори че персийската дума ШАТРА е създател на думите ШАТ по късно ШАХ то ест Цар
34
5
 
3
 
! Отговори
Отец Нафърфорий преди 34 минути
Слави е ясен- пъник. Но не мога да разбера как може да ползвате таква снимка, която някой е направил на монитора си. Дори в отражението се виждат листи хартия и мишката на компютъра. Много е зле положението.
33
1
 
2
 
! Отговори
Кой е тоя?!? преди 35 минути
Не съм го чувал... Да не е някой нов ковиТ-аналллизатор?
32
6
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 38 минути
Тоя е по-бездаренн от афроромката дето се напъва да грачи в глуппавото му шоу.
31
4
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 39 минути
Чалгаря е рептил.
30
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 39 минути
От 25 - Нещо грешно ли казах?
29
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 40 минути
До Анонимен 24 - То и тогава беше мега хейт.
28
2
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 40 минути
До Анонимен 23 - То да беше оследните 10. От 2003-4-а взеха да мус е случват еднни ... Трябваше да оставя други хора да водят шоуто чат пат и да си взима почивки.
27
1
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 40 минути
Тук в блока на "Лена" им се сваля и подмазва.
26
8
 
7
 
! Отговори
ха-ха-хи... преди 41 минути
Цитиридиииисььь....слаба ракия си!!!! Още бая леб требе да изручаш докле стигнеш до простотиите на Учиндолеца...Винаги ще си ВТОРАТА дупка на кавала !!!!Червено ферари на Славунчо те издухва от всякъдее....НЕЩАСТЕН ИМИТАТОР !
25
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 41 минути
До Анонимен 5 - Абе не знам ... когато вече имаше 50 кабеларки, вечерните предавания на Слави Трифонов имаха милиони души гледаемост.
123
Виж всички

Investor

Реалност срещу прогнози - икономиката през 2023 г. няма да е толкова мрачна
Парламентът одобри субсидирането на областните болници от държавата

BGONAIR

В Чепеларе издирват изчезнала на 9 януари пенсионерка
СДВР търси собственика на изгубени пари в метрото

BLOOMBERGTV

Основният лихвен процент в България изкуствено се задържа предизборно
Пощенска банка отчита ръст от 40% в обема на онлайн покупките с дебитни и кредитни карти през 2022 г.

GOL

Махачев може да бъде пребит само от един човек
Левски се глези с прекрасни условия в Дубай + ВИДЕО

AUTOMEDIA

Suzuki представи първия си електрически автомобил
Как да размразите спирачките, без да повредите нещо?

TIALOTO

Холивудски блясък: Най-добре облечените звезди на „Златен глобус“
Мода 2023 – 3 тенденции от миналата година, с които да се сбогувате

PULS

Как депресията променя спомените ни?
Влияе ли депресията на спомените ни?
Хранене при предменструален синдром

AZ-JENATA

Тест: Изберете таро карта и вижте какво ви очаква през 2023
Един забавен тест
Фъншуй цветове за годината на Водния Заек

TEEN

Кендъл Дженър по леопардово бельо
Омая феновете
Кейли Куоко и Том Пелфри с луксозно парти за бебето
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2023 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2023 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |