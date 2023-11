Юлиан Костов влезе в ролята на злодея Макаров в Call of Duty

Българският актьор Юлиан Костов влезе в ролята на един от най-популярните злодеи в гейминг индустрията и ще бъде част от любимата на няколко поколения игра Call of Duty.

Той пребори няколко хиляди души на кастинг за ролята на лидера на руските ултранационалисти Владимир Макаров, който след дълго отсъствие се завръща в най-новата част от поредицата - "Call of Duty: Modern Warfare III".

Един от емблематичните злодеи в гейминга - Макаров, е познат герой от първата трилогия от периода 2007-2011 г. Поредицата (FPS) екшън игри е в рекордите на "Гинес" за най-много продажби в жанра си и е един от най-успешните гейминг франчайзи.

Освен в предстоящата кампания, Костов е главно действащо лице в редица трейлъри, излезли в последните месеци преди премиерата на заглавието, като общият брой гледания с негово участие в YouTube надхвърлят 83 милиона.

Юлиан е главният антагонист в сингъл плеър кампанията на самата игра, а освен това в мулти-плеъра, геймърите ще имат възможност да изберат неговия образ (skin) в ролята му на Макаров и да се сражават. Кампанията представлява серия от мисии, след които следват фотореалистични филмови сцени с участието на актьорите, като общата им дължина възлиза на почти един час.

Вкарването на образа на Юлиан Костов и другите актьори в играта е сложен технологичен процес, наречен "Performance Capture" или улавяне на движението на тялото, изиграването на лицето и запис на гласа - част от новото поколение гейминг изживяване, което представлява заснемане на хора, животни или предмети и интегрирането им в дигитален формат.

Тъй като завръщането на Макаров съвпада с 20-ата годишнината на играта, и това, разбира се, не е случайно, Юлиан бе поканен да участва и в юбилейния трейлър, където получи възможността да работи заедно с едни от най-известните рапъри и спортисти в света - 21 Савидж, Сентър Си, NBA звездата Девин Букър, режисиран от самия Дейвид Лийч.

Джейсън Стейтъм, Гари Олдман, Майкъл Кийтън, Рей Лиота, Айс Кюб, Кевин Спейси, Джон Малкович и много други холивудски звезди пък са имали роли в едноименната игра.

По време на рекламната кампания на "Call of Duty: Modern Warfare III", Юлиан Костов, в образа на персонажа си Владимир Макаров, се появи на някои от най-емблематичните локации в световните столици Лондон, Ню Йорк, Берлин, Амстердам, Лос Анджелис, Торонто и много други. Най-иконичното място, на което ликът на българина изгря, бе именно Таймс Скуеър в Ню Йорк, а наскоро се появи и цяла аудио-визуална инсталация пред виенско колело в Лондон - London Eye, както и на технологичното чудо Сферата в Лас Вегас.

Друга сензационна подробност около участието на Костов е, че той се появи като персонажа си Макаров и в музикален клип на южноамериканския рапър Песо Плума, чийто последен хит има над 400 милиона гледания в YouTube. Пикантна подробност за Плума е, че наскоро бе обявен за персона нон грата от един от мексиканските наркокартели, явно засегнати от текстовете му.

Като една от най-популярните игри на всички времена, „Call of Duty“ има повече от 400 милиона продажби за времето от 20 години на своето съществуване. В края на 2020 година компанията, която притежава играта, обяви, че приходите ѝ генерирани от продажби възлизат на 27 милиарда щатски долара, което прави „Call of Duty“ сравнима с някои най-големите медийни франчайзи в света. Само преди месец играта счупи още един рекорд в гейминг индустрията. Антимонополната комисия във Великобритания разреши на "Microsoft" да придобие "Activision Blizzard" - студиото, което стои зад "Call of Duty", срещу 69 милиарда долара.

Световната премиера на "Call of Duty: Modern Warfare III" се очаква да бъде на 10 ноември тази година, налична за PC, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series X/S.