Джордж Клуни в ролята на дъждобран за Амал

Джордж Клуни доказа, че винаги е джентълмен в присъствието на зашеметяващата си съпруга, като държеше чадър, за да я защити от дъжда на специалната прожекция на новия му филм The Boys In The Boat в Лондон, която се проведе в неделя.

62-годишният холивудски актьор, който е и режисьор на драмата, се погрижи половинката му Амал да бъде защитена от проливния дъжд в британската столица, докато тя демонстрираше изваяната си фигура в шикозен черен тоалет.

45-годишната г-жа Клуни беше, както винаги, олицетворение на изтънчеността, докато позираше в изваян кадифен корсаж, комбиниран с дълга, вталена пола.

Красавицата, която споделя със съпруга си шестгодишните близнаци Александър и Ела, допълни визията си със стилни обувки на висок ток. Гримът ѝ се отличаваше с яркочервени устни, а дългата коса на брюнетката се спускаше по раменете ѝ.

Източник: Tialoto.bg