Дженифър Лопес призна, че с Бен страдат от посттравматичен стрес

Дженифър Лопес за първи път разкрива, че тя и съпругът ѝ Бен Афлек все още имат посттравматично стресово разстройство от първия си романс. Джей Ло споделя, че това разстройство е причинено от тежкия медиен интерес, който двамата са претърпели, когато са се срещали за първи път преди повече от 20 години.

Дженифър, която в момента се подготвя за издаването на 16 февруари на предстоящия си албум This Is Me… Now – продължение на албума ѝ от 2002 г. „This Is Me… Then – и придружаващия го филм, направи разкритието в ново интервю за списание Variety, публикувано в сряда.

Новият ѝ филм ще документира романса с колегата ѝ от Холивуд, като тя разкрива, че поставянето на личния им живот в светлината на прожекторите я изнервя. „Но вече сме по-стари и по-мъдри“, казва тя. „Ние също така знаем кое е наистина важно в живота и че не е толкова важно какво мислят другите хора за нас. Въпросът е да бъдеш верен на това, което си.“

„Като артисти, ние трябва да следваме сърцето си и това съм аз, която съм следвала сърцето си и съм направила нещо, което може би не всички са смятали за най-добрата идея, но е трябвало аз да го направя“, обяснява още попзвездата.

Източник: Tialoto.bg