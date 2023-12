Марая Кери остана без гадже за Коледа

В края на годината ставаме свидетели на още една звездна раздяла.

Твърди се, че Марая Кери и дългогодишният ѝ партньор Брайън Танака вече не са заедно.

Поп певицата и творческият директор започнаха връзката си през 2016 г.

Изпълнителката започна турнето си "Merry Christmas One and All!" в средата на ноември, но Брайън не се появява на нито един от концертите. Това предизвика слуховете, че двамата са се разделили.

Освен това, източник на "People" издава, че 54-годишната Марая прекарва коледните празници в Аспън без Танака.

А той винаги я придружава на зимните ѝ ваканции, както и на повечето концерти.

Звездите работят заедно още от 2006 г., въпреки че започват романтичните си отношения чак 10 години по-късно.

Певицата и Брайън все още не са потвърдили слуховете за раздялата.

Според източник, 40-годишният Брайън Танака е искал да има деца и семейство, а Кери не желаела това.

"Той иска да има семейство. Тя не е на това мнение", твърди източник на "Page Six".