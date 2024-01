Брайън Танака призна за раздялата с Марая Кери

Брайън Танака призна, че с Марая Кери са се разделили.

Певицата и творческият директор започнаха връзката си през 2016 г. и бяха заедно 7 години.

Слуховете за раздялата им се появиха още през декември.

Изпълнителката започна турнето си "Merry Christmas One and All!" в средата на ноември, но Брайън не се появява на нито един от концертите.

Освен това, източник на "People" издаде, че 54-годишната Марая прекарва коледните празници в Аспън без Танака.

А той винаги я придружава на зимните ѝ ваканции, както и на повечето концерти.

Сега 40-годишният танцьор обяви за раздялата в профила си в Instagram.

"Скъпи приятели и фенове, със смесени емоции, аз споделям тази лична актуализация, засягаща моята приятелска раздяла с Марая Кери, след 7 забележителни години заедно. Нашето решение да поемем по различни пътища е взаимно и докато ние навигираме тези отделни пътешествия, ние го правим с дълбоко уважение и поразително чувство на благодарност за безценното време, което споделихме. Спомените, които създадохме, а и творческите колаборации са гравирани в сърцето ми завинаги. Отдадеността на Марая към семейството ѝ и нейната ангажираност към професията ѝ ни вдъхновяваха по време на споделеното ни пътешествие.", пише той.