Джей Ло с приказна рокля от розови розетки

Дженифър Лопес отново спря дъха на феновете си със завладяваща визия.

Актрисата и певица постоянно показва, че е в крак с тенденциите и че може да бъде наричана модна икона.

Още през януари стана ясно, че през тази година на почит е кокетната мода - дрехи, аксесоари, обувки, маникюри с романтични, нежни и момичешки детайли, като сърчица, панделки, розетки, флорални мотиви, дантели, бродерии, воали, набрани материи и т.н.

Джей Ло вече се показа с флорално наметало в края на миналия месец, звездата позира и с панделка за коса.

Сега пък реши да заложи на рокля тип мантия, направена изцяло от розетки в розово. Тя е дълга, широка, огромна и се вижда, че Лопес носи цикламен чорапогащник.

Розовата рокля с розетки изглежда наистина приказно и певицата е като фея.

Тя облече този тоалет за изпълнението на песента си "This Is Me... Now" в предаването "Saturday Night Live".

Косата на звездата е вдигната на кок.

