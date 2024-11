Актьорът Джеймс ван дер Бек разкри, че се бори с рак на 47 години

Актьорът Джеймс ван дер Бек се бори с рак на дебелото черво.

Това съобщи самият той пред списание People. В интервюто си звездата от "Кръгът на Доусън" заяви, че е получил диагнозата преди време, но чак сега решава да я разкрие пред света. По думите му, през цялото това време получава подкрепа от семейството си и е предприел всички стъпки за решаването на проблема.

"Има причина за оптимизъм и се чувствам добре", каза още ван дер Бек.

Колоректалният рак, както се нарича още ракът на дебелото черво, започва в дебелото черво или ректума.

Въпреки диагнозата, ван дер Бек работи активно, докато се грижи за себе си. Той наскоро се появи в епизод на сериала „Уокър“ и следва да се снима в Sidelined: The QB and Me – оригинална продукция на Tubi, която излиза на 29 ноември.

Цялата статия четете в Тialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase