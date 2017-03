Звезди от Game of Thrones и Cosplay легенди идват в България

След 11 години история, изпълнена с аниме, манга и японска култура, организираният от клуб Nakama фестивал – Aniventure, обединява сили с най-новото за България, но добре познато на всеки фен на комикс културата по света събитие - Comic Con.

То ще бъде организирано от KEY Events и голяма част от екипа, стоящ зад най-голямото младежко събитие в България - ON! Fest, чието последно издание беше през 2013-а година.

В името на възможно най-доброто забавление, очаквайте най-известните Cosplay гости в историята на Aniventure, както и вече традиционните Cosplay и арт конкурси, зони за аниме и манга, k-pop, настолни игри, лекции и панели с чуждестранни гости и много нови за събитието атракции! За първи път в България ще видим полската звезда – Calypsen Cosplay, печелила куп отличия от международни състезания.

Comic Con зоната ще ни срещне с актьори от любими сериали благодарение и на HBO, които са основни партньори на фестивала. Първото потвърдено име е това на Tom Wlaschiha, изиграл една от ключовите роли в сериала Game of Thrones, тази на The Faceless Man - Jaqen H'ghar of Braavos (http://gameofthrones.wikia.com/wiki/Jaqen_H'ghar).

Jaqen ще открие квалификацията за EuroCosplay 2017 на 10 септември, а ден по-рано ще бъде на разположение за снимки и автографи в специалната Meet & Greet зона. Достъпът до нея е ограничен само за притежатели на Meet & Greet билети.

Цели 2500 квадратни метра ще бъдат отделени за най-голямата гейминг зона правена у нас и подкрепена от OMEN by HP, Desktop.bg, Ozone.bg и Gaming Gear. Тя ще приеме едни от най-добрите геймъри от Източна Европа на голямата си сцена, а допълнителни турнири с големи награди ще бъдат организирани и за всички желаещи да премерят сили в турнири по игри като CS:GO, League of Legends, FIFA и много други.

По традиция ще видим и едни от най-добрите графити артисти от цял свят с много мастъркласове и workshop зони за по-малките.

Ограничено количество промо билети за целия фестивал на цена от 25 лева тръгват в продажба на 20.03.2017 от 10:30 в OMV, The Mall, билетен център НДК и онлайн на Eventim.bg – Всеки билет, закупен на предварителна продажба, дава шанс на притежателя му да участва в томбола за големи награди, включително и чисто нов гейм лаптоп OMEN by HP.

Деца до 7 години влизат безплатно.