Само 7% от най-касовите ленти са режисирани от жени

Само 7 процента от най-касовите 250 филма в северноамериканския бокс-офис през 2016 г. са режисирани от жени, предаде Асошиейтед прес.

Деветнадесетият годишен доклад "Celluloid Ceiling" на Центъра за изследване на жените в телевизията и киното към университета на Сан Диего показва, че процентът на представителките на нежния пол зад камера през миналата година е спаднал с две на сто спрямо предходната.

Въпреки че през последните години неравноправието между половете във филмовата индустрия често е във фокуса на общественото внимание, настоящият доклад показва, че възможностите за жените не се подобряват.

Процентът на дамите режисьори сред създателите на най-касовите продукции през 2016 г. е по-нисък, отколкото е бил през 1998 г., когато е направено първото подобно проучване. Тогава жените, реализирали успешни филми, са били 9 процента - колкото и през 2015 г.

Докладът показва също, че миналата година 17 процента от всички ключови фигури извън екрана - режисьори, сценаристи, продуценти, изпълнителни продуценти, монтажисти и оператори, са били жени - отново с два процента по-малко, отколкото през 2015 г.

Много представителки на шоубизнеса през последните години повдигаха въпроса за неравноправието между половете в Холивуд. Наскоро актрисата Натали Портман, която миналата година дебютира като режисьор, разкри, че за участието си във филма "Просто секс" (2011) е получи три пъти по-нисък хонорар от екранния си партньор Ащън Къчър.

По повод днешното излизане на екран на хорър лентата "The By By Man" на режисьорката Стейси Титъл, Франс прес отбелязва, че през последните години се наблюдава "мини-вълна" от филми на ужасите, създадени от жени.

Като цяло обаче от първата лента в жанра - "Къщата на дявола" (1896) на Жорж Мелиес, от огромното количество хоръри едва стотина са режисирани от представителки на нежния пол.

/БТА/