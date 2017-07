Звездният ни рожденик: Си Си Кеч на 53

Каролине Катарина Мюлер е германско-холандска поп-изпълнителка, диско звезда от 80-те години, известна по цял свят като Си Си Кеч.

Родена е на 31 юли 1964 г. в малкото градче Ос в Холандия. Баща й Юрген e германец, а майка й Корри – холандка.

До 14-годишната си възраст Каролина живее с майка си в Холандия, докато баща й е в Германия. По инициатива на майката през 1979 г. двете заминават за Бюнде – Германия, за да бъдат цялото семейство заедно.

Каролина учи дизайн на дрехи, а в свободното си време обича да взема уроци по китара и да пее песните на световните звезди. С подкрепата на семейството си често се явява на конкурси за млади музикални таланти.

Пътят й към успеха обаче е осеян с много фалстартове. Първият й сценичен псевдоним е Карол Деан - измислен от продуцента и композитор Петер Кент.

Под негов натиск Каролина се присъединява към женския вокален квартет "Optimal" през 1980 г. Те подписват договор за издаването на 2 сингъла, единият от които е "Er war magnetish".

През 1985 г. Каролина Мюлер се явява на конкурса "Търсене на таланти" в Хамбург в състава "Optimal". Там присъства и Дитер Болен от нашумелия тогава дует Modern Talking. Същата вечер той я поканва в студиото, за да я прослуша, и й предлага да подпише едногодишен договор. Каролина приема.

От този момент нататък нейната кариера започва да расте стремглаво нагоре и Дитер я изстрелва в космоса на световните звезди. Въпреки, че тогава Modern Talking са на върха на успеха Болен намира време и за новия си проект. Той комбинира първите букви на имената ѝ Caroline Catharina с английското Catch.

Точно за рождения ѝ ден – 31 юли 1985 г. Дитер Болен пуска първия ѝ сингъл "I can lose my heart tonight" (Мога да загубя сърцето си тази нощ). Песента е толкова успешна, че стои седмици наред в Топ 10 на много европейски класации.

През февруари 1986 г. Си Си Кеч пуска втори макси сингъл "Cause you are young" (Защото си млад), който е още по-успешен от първия и влиза в Топ 10 на Германия.

На върха на тази слава е пуснат и първият албум "Catch the Catch" (игра на думи с псевдонима й, което може да се преведе като "Хвани Си Си Кеч". Албумът става платинен и е номер 6 в Германия. Съдържа 8 песни, като 7 от тях са представени в дългите им версии.

Точно преди Коледа на 08.12.1986 година е пуснат и вторият албум, озаглавен "Welcome to the heartbreak hotel", който е още по-успешен от първия и се продава в повече копия. Хитовете на Си Си Кеч оглавяват класациите на Белгия, Испания и Скандинавските страни.

В началото на декември 87-ма Си Си Кеч гостува в България, като изнася рецитал от няколко песни в зала "Универсиада", заснет от Българската Национална Телевизия и излъчен за първи път на 04.01.1988 г. Рециталът се счита за истинска сензация по онова време, комунистическото.

Си Си Кеч дойде отново в България, но вече 30 години по-късно, а и не сама, а придружена от звездите на диското от 80-те - Саманта Фокс и Сандра. Те трите изпълниха до краен предел зала "Арена Армеец" и изпяха най-големите си хитове пред 12-хилядната екзалтирана публика.