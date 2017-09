Финансистът и преподавател Апостол Апостолов поема ВУЗФ

Investor Media Group (Инвестор.БГ АД 4IN /BGTR30/) финализира сделката по придобиване на 90% от капитала на "Висше училище по застраховане и финанси" АД (ВУЗФ). Това е най-мащабната инвестиция на медия у нас в образователна институция, в която се изграждат качествени кадри за бизнеса.

Стратегическата цел на медийната група е да продължи успешната линия на развитие на ВУЗФ като най-модерната и практически ориентирана образователна институция в областта на финансите, икономиката и предприемачеството.

Заедно с основателя доц. д-р Григорий Вазов Investor Media Group ще инвестира в надграждане на академичната програма и възможностите за участие на бизнеса във ВУЗФ, така че студентите да натрупат практически опит още преди да завършат университета.

За президент на институцията беше избран Апостол Апостолов. Той има доказани успехи в сферата на финансите и мениджмънта, както и повече от 10 години опит като преподавател във ВУЗФ в дисциплината "Капиталови пазари".

В развитието на капиталовите пазари Апостолов специализира в периода от 1995 до 2009 г. Между 2003 и 2009 г. е председател на Комисията за финансов надзор, а от 2011 г. досега е председател на НС на Тексим банк. От 2012 г. е председател на Съвета на директорите на "Централен депозитар" и член на НС съвет на "ЧЕЗ Разпределение“. Завършил е "Банки и банково дело" в УНСС, а преди това Техническия университет в Пловдив.

Академичната програма ще продължат да управляват ректорът доц. д-р Григорий Вазов и вицепрезидентът Детелина Смилкова. От есента младите хора могат да се включат в още няколко нови магистърски и бакалавърски програми, които залагат на иновативни и практически методи на преподаване. Повече информация вижте тук http://iskam.vuzf.bg/.

Медийната група ще подкрепи учебните програми на ВУЗФ с допълнителни възможности за придобиване на практически знания, като един от бъдещите проекти е обучение на място в Bloomberg TV Bulgaria за студентите във финансовите и икономическите специалности.

"Дългосрочната стратегия на Investor Media Group да развива и подкрепя качественото образование в България отиде на следващото ниво – директна инвестиция в университет. Щастливи сме да бъдем част от бъдещето на ВУЗФ, коeто за 15 години се утвърди като еталон в икономическото образование. Вярвам, че заедно с изключително силния и доказан академичен състав ще направим сериозна крачка напред в създаването на утрешните ценни кадри за бизнеса и нови предприемачи – каквато е и мисията на бизнес медиите в групата ни", коментира Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor Media Group.

"През последните 15 години ВУЗФ се утвърди като водещо висше учебно заведение в България, което дава на студентите си не само блестящи познания във финансовата, застрахователната и бизнес сферите, но и ги подготвя да си намерят работа по специалността още от студентската скамейка. Ставайки част от Investor Media Grouр - най-голямата бизнес медийна група в България, разширяваме полето си на дейност още повече. Това е една голяма крачка, с която засилваме ролята на бизнеса в образованието и даваме на студентите си нови възможности за практика, по-експертно и иновативно образование и възможност да се срещнат с известни имена от българската и международната бизнес сцена", коментира доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Investor Media Group (Инвестор.БГ АД) е водеща медийна група и единствената българска публична компания, която включва и телевизионни медии. Част от портфолиото на групата са националната ефирна телевизия Bulgaria ON AIR, бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria – първият международен бизнес и финансов канал, адаптиран към местната аудитория.

Дигиталното портфолио на групата включва Bloombergtv.bg – онлайн видеоплатформата на Bloomberg TV Bulgaria, телевизионния сайт Bgonair.bg, водещия новинарски сайт Dnes.bg, онлайн институцията във финансовите и икономически новини Investor.bg, сайта за модерните млади хора Tialoto.bg, онлайн изданието за съвременната жена Az-jenata.bg, спортния новинарски сайт Gol.bg, водещия здравен сайт Puls.bg, единствената онлайн медия, насочена към тийнейджърите - Teenproblem.net, сайта за недвижими имоти с най-качествените обяви Imoti.net, детския портал Az-deteto.bg, сайта за автомобилни новини Automedia.bg, платформата за кариерно развитие Rabota.bg и други. Част от Investor Media Group е и националното радио Bulgaria ON AIR с покритие в 33 града в страната, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и GO ON AIR The Traveller’s Magazine, които се разпространяват на борда на самолетите на националния авиопревозвач "България Ер".

Investor Media Group успешно развива допълнителни проекти. Сред тях са поредицата от дискусии с експерти Клуб Investor.bg, конфенецията за инвестиции и валутна търговия Investor Finance Forum; Bloomberg конференцията The Next Big Thing; форумите "Образование и бизнес“ и "София – град на знанието"; кампанията в полза на обществото "Забавното четене“, спортното събитие "Детска Игриада"; събитията на Puls.bg "Форум бременност и детско здраве" и "Здравен дебат", както и класацията "Специалистите, на които се доверявам", проектът "Годишни награди на Imoti.net", част от който са бизнес закуски с участието на бранша в цялата страна и други.