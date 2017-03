Седмият сезон на "Игра на тронове" – от юли

Седмият сезон на култовия сериал "Игра на тронове" ще започне на 16 юли, съобщи вчера телевизия HBO, цитирана от Асошиейтед прес и Ройтерс.

Премиерата беше обявена нетрадиционно с огнени пламъци, които разтопяваха в продължение на един час леден блок, в който беше скрита датата.

Повече от 100 000 човека гледаха на живо видеото по Facebook, прекъсвано на няколко пъти по технически причини.

Дългоочакваният сезон, озаглавен "Великата война е тук" ("The Great War is Here"), беше отложен за лятото, вместо първоначално обявеното му стартиране през пролетта. Причината е, че по време на снимките от екипа искаха да уловят зимни сцени за измисления свят на Вестерос, пише БТА.

Британският актьор Кит Харингтън, изпълняващ ролята на Джон ноу споделил, че новият сезон ще бъде по-грандиозен от предходния, съобщава ABC News.

"В този сезон има по-малко епизоди, така че създателите дадоха повече пари за всяка серия. Затова и качеството е още по-добро", обяснил Харингтън.

Това ще бъде предпоследният сезон на фентъзи сагата по романите на писателя Джордж Р. Р. Мартин. Той ще бъде от седем, вместо обичайните десет епизода. Сериалът е най-гледаната продукция по HBO, достигайки приблизително 25 милиона зрители през шестия си сезон.

Късното начало на седмия сезон означава, че сериалът ще изпусне крайния срок за тазгодишните награди "Еми", на които традиционно доминира и миналата година спечели дузина. Краят на сагата ще увенчае осмия сезон, който се очаква да излезе догодина