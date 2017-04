Bulgaria ON AIR с обновен и по-динамичен сутрешен блок

Снимка: Bulgaria ON AIR

Сутрешният блок на национална телевизия Bulgaria ON AIR ще събужда зрителите от понеделник до петък с един час повече важни и интересни теми в обновен, по-динамичен формат.

От 10 април "България сутрин" става четиричасов, а към водещите Лора Инджова и Симеон Белев се присъединява лицето на предиобедния блок "Днес" Константина Живова.

"Днес" се влива в "България сутрин", а екипите на двете предавания се обединяват, за да създават актуално, любопитно и разнообразно съдържание в най-големия сутрешен блок в телевизионния ефир всеки делник от 6:30 до 10:30 часа.

"България сутрин" ще продължи да информира ранобудната ТВ аудитория за най-важните теми, които вълнуват гражданите, с коментари от топ събеседници и експерти, новинарски емисии, както и чрез репортажи и преки включавния от местата, на които се случват събитията. Новата водеща в екипа на блока Константина Живова ще разработва лайфстайл, социални, културни и други любопитни теми, както самостоятелно, така и заедно с Лора Инждова И Симеон Белев.

"България сутрин" е част от гръбнака на програмата на Bulgaria ON AIR. Вече с трима водещи, четири часа важно и интересно съдържание и допълнителна динамика в студиото, вярвам, че сутрешният ни блок ще се открои и ще привлече повече зрители. Промяната е част от стратегията на Bulgaria ON AIR да предлага алтернатива в създаването и представянето на новинарското и актуалното съдържание", коментира Виктория Миткова, изпълнителен директор на Investor Media Group, част от която е национална телевизия Bulgaria ON AIR.