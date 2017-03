Адел подвикна на публиката: Вече съм омъжена!

Британската певица Адел потвърди, че се е омъжила. Звездата съобщи новината по време на концерта си в Бризбейн, съобщава ДПА.

Преди да изпълни меланхоличната си песен "Someone Like You", Адел споделя с феновете си: "Вече съм омъжена".

"Колкото и лоша да е една раздяла, колкото и горчива, ужасна и объркваща да е, чувството, когато започнеш да си падаш по някого, е най-хубавото на света - каза тя пред феновете си. - Пристрастена съм към това чувство. Очевидно вече не мога да го изпитвам, защото съм омъжена. Намерих следващия човек".

Съпругът на Адел Саймън Конеки е баща на сина й - 4-годишния Анджело. Певицата спомена неволно, че е омъжена, и на церемонията за наградите "Грами" през февруари.

Адел и Саймън Конеки се запознаха през 2010 г. Той е финансист и основател на благотворителна организация за достъп до питейна вода по целия свят.

Адел е една от най-успешните певици в света. На тазгодишната церемония за наградите "Грами" тя стана първата изпълнителка, спечелила статуетките в трите основни категории - албум, запис и песен на годината, макар и две отделни години.

Вижте още новини за звездите в Tialoto.bg