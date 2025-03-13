ЦИК реши: “Величие“ влиза в 51-ия парламент с 10 депутати

Партия “Величие” окончателно влиза в 51 парламент. Това реши Централната избирателна комисия.

Ето как се разпределят мандатите в Народното събрание след решението на ЦИК:

* ГЕРБ-СДС - 66 - минус трима

* ПП-ДБ - 36 - минус един

* “Възраждане“ - 33 - минус двама

* “ДПС-Ново начало“ - 29 - минус един

* “БСП-Обединена левица“ - 19 - минус един

* Алианс за права и свободи - 19

* “Има такъв народ“ - 17 - минус един

* МЕЧ - 11 - минус един

* “Величие“ - 10

След пренареждането мнозинството е на ръба със 121.

Ето и имената на новите депутати, които ще положат клетва:

Любиша Блажевски, "Величие“ (Бургас)

Юлияна Матеева, "Величие“ (Варна)

Ивайло Костадинов, "Има такъв народ“ (Варна)

Павлин Петров, "Величие“ (Велико Търново)

Иван Клисурски, "Има такъв народ“ (Враца)

Костадин Хаджийски, "Величие“ (Кърджали)

Илиян Илиев, МЕЧ (Ловеч)

Самуил Славов, МЕЧ (Монтана)

Мария Илиева, "Величие“ (Пловдив)

Лариса Савова, "Величие“ (Смолян)

Стиляна Бобчева, "Величие“ (23 МИР София)

Ивелин Михайлов, "Величие“ (25 МИР София)

Явор Хайтов, АПС (25 МИР София)

Красимира Кътинчарова, "Величие“ (Стара Загора)

Ивайло Лазаров, "Величие“ (Търговище)

Сейфи Мехмедали, "ДПС-Ново начало“ (Ямбол)