Нестандартно във Варна: Спирка, но с домашен уют и библиотека ВИДЕО

Във Варна чакането на градския транспорт не коства нерви на спирка "Прибой", благодарение на млади хора, които са я оформили нестандартно. Спирката между квартал „Галата“ и местността „Черноморец“ вече радва жителите и гостите на района. Тя се превърна в истински оазис за чакащите градски транспорт, като предлага комфорт и атмосфера, по-близка до домашния уют, отколкото до стандартна спирка, съобщава БГНЕС.

Инициативата е изцяло дело на местните жители, които обединили усилия, за да преобразят занемареното пространство и да го превърнат в приветливо и функционално място. Целта им е не само да подобрят условията за чакане, но и да създадат среда, която носи настроение и усещане за общност.

Новата спирка разполага с навес, удобни пейки и защитена зона, която предпазва от дъжд, вятър и силно слънце – проблем, който досега създавал сериозни неудобства, особено за възрастните хора и децата. Поставено е и информационно табло с разписанията на автобусните линии.

Мястото обаче впечатлява не само с практичността си. Вътре има картини, малка библиотека за свободен обмен на книги, а пространството около спирката е облагородено с градинка, засадена с дръвчета и декорирана с артистични инсталации от миди.