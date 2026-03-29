IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Тийнейджър влезе в историята с втора поредна победа във Формула 1

Италианецът Антонели триумфира в "Гран при" на Япония и оглави генералното класиране

29.03.2026 | 12:32 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Андреа Кими Антонели записа името си в историята на Формула 1 като първия тийнейджър с две последователни победи в световния шампионат. 19-годишният италиански пилот на "Мерцедес" триумфира в състезанието за "Гран при" на Япония и също така стана най-младият лидер, оглавявал някога генералното класиране.

Две седмици след като в Китай постави рекорд за най-млад състезател на полпозишън и стана вторият най-млад победител в F1 след 18-годишния Макс Верстапен през 2016 г., днес Антонели отново потегли от първа позиция на стартовата решетка. Тръгването му обаче беше ужасно и той потъна на шесто място още преди първия завой на пистата "Сузука".

Младокът все пак остана близо до водачите на колоната и имаше късмет, че колата за сигурност излезе на трасето точно преди неговото спиране в бокса. Това му позволи да се окаже отново на първо място след смяната на гуми, а големите губещи бяха Оскар Пиастри ("Макларън") и Джордж Ръсел ("Мерцедес"), които направиха своя питстоп непосредствено преди появата на сейфтикара.

Тагове:

антонели формула 1 историята тийнейджър
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem