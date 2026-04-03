МВР за купения вот: Пълнят джобовете на гласоподаватели с фалшиви евробанкноти

Главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че гласове вече се купуват с фалшиви евро. В среднощен пост във "Фейсбук" той разказва за акция на МВР в Кубрат, където са ударени купувачи на гласове, в които са намерени повече фалшиви, отколкото истински евро.

"При акция в Кубрат са установени данни за купуване на гласове в полза на политическа партия.

Открити са: 9 800 фалшиво евро, отделно 4 415 евро, около 4 000 турски лири и списък с имена, информира Кандев.

Това не е изолиран случай - подобни практики се засичат в различни части на страната, подчертава Кандев.

Преди дни в различни части на София бяха арестувани няколко човека - румънци и италианец, с над 1,2 млн.фалшиви евро. Оказа се, че те идват от Румъния, където беше открита и разбита нелегална печатница за неистинските банкноти. Една от версиите бе, че те са били за закупуване на гласове, но от органите на властта увериха, че не са били пуснати в обръщение. Вчера в ареста останаха четирима от задържаните, а един бе пуснат под гаранция.

През последния месец темата за купуването на гласове отново излезе на преден план, като МВР и Прокуратурата активизираха действията си в различни части на страната. В рамките на специализирани полицейски операции бяха извършени проверки в населени места, определяни като рискови, включително квартали и по-малки общини, където традиционно има сигнали за контролиран вот. Органите на реда проведоха акции с претърсвания и разпити, като в някои случаи бяха открити списъци с имена, парични суми и други доказателства, които пораждат съмнения за организирани схеми за влияние върху избиратели.

Засиленото полицейско присъствие в определени райони има за цел не само разкриване на престъпления, но и превенция. Провеждат се и срещи с местни общности, както и информационни кампании, които напомнят, че купуването и продаването на гласове са престъпления.

Вътрешният министър Емил Дечев обяви, че сигналите за купен вот надквърлят в пъти тези от последните избори.