Исторически триумф: Костите на цар Самуил се завръщат у дома

България ще изживее днес един от най-вълнуващите и символични моменти в съвременната си история. Мощите на средновековния български владетел цар Самуил се завръщат на родна земя след десетилетия, прекарани в музея за византийска култура в Солун. Връщането на светите реликви белязва завършека на дългогодишни дипломатически преговори между България и Гърция.

Полетът от Солун, артилерийските салюти и военният ескорт

Пренасянето на мощите ще започне от военното летище в Солун, където гръцка и българска делегация ще извършат съвместен протоколен ритуал. Тленните останки ще бъдат качени на борда на военен транспортен самолет "Спартан". Веднага след навлизането на машината в българското въздушно пространство, тя ще бъде ескортирана от изтребители МиГ-29 и F-16 от състава на българските Военновъздушни сили.

При кацането на правителствения авиотерминал в София самолетът ще бъде посрещнат с най-високи държавни и военни почести.

Националната гвардейска част и висшият духовeн клир ще посрещнат завръщането на костите на Самуил, а изпълнението на националния химн ще бъде съпроводено от 21 артилерийски салюта.

Очаква се "Спартан"-а с тленните останки да преминат над небето в София около 12:30 часа.

Вечният дом: Майсторството на саркофага

Специално за мощите на цар Самуил бе изработен саркофаг във Велинград. Конструкцията е дело на екип от най-добрите български скулптори, историци и реставратори. Тя е изработена от бял мрамор, добиван в района на Прилеп в Северна Македония - съседско намигване и историческа препратка - владетелят, чието управление е неразривно свързано с територии в днешна Северна Македония, ще бъде положен в София в саркофаг, направен от камък от Прилеп.

В саркофага ще бъдат положени само останките на цар Самуил. Той е с размери приблизително 2,30 м дължина, 90 - 100 см ширина и 85 - 90 см височина и е предвиден да побере дървен ковчег. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

Саркофагът ще бъде сглобен на място в базиликата „Света София – Божия премъдрост“, където ще бъде поставен в южната част на напречния кораб.

Върху предната страна на саркофага с калиграфски старобългарски уставен шарж е изсечен надписът: "Самуил, в Христа Бога цар на българите". По страните на саркофага са включени още христограм, образ на Архангел Михаил, изображение на църквата "Св. Ахил" между два пауна и схематично представяне на крепостта на Самуил между два лъва.

Историческата размяна: Какво предава България на Гърция

Двустранното споразумение между София и Атина стъпва върху принципа на равнопоставеност и зачитане на културното наследство. В замяна на мощите на цар Самуил България предава на Гърция ценни византийски ръкописи, съхранявани в Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" и в държавните архиви. Става дума за литургични текстове и редки пергаменти от десети и единадесети век, произхождащи от манастири в района на Драма и Сер, които са били пренесени в България по време на Първата световна война. Тази размяна се определя от експертите като модел за културна дипломация на Балканите.

Мерките за сигурност в София

СДВР предприемат мерки за охрана на обществения ред и безопасност по време на приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил днес.

Организацията за събитието ще започне още от 4 часа сутринта на 3 октомври и съгласно заповед на Столичната община, ще бъде забранено паркирането на автомобили на площад "Батенберг", площад "Николай Гяуров", пред Българската народна банка и Археологическия музей, по ул. "Московска" - от ул. "Малко Търново" до ул. "11 август", както и по ул. "Княз Александър I" - от бул. "Цар Освободител" до ул. "Ген. Йосиф В. Гурко".

Строги мерки за гражданите

По-късно около 10:00 ч. със самото събиране на гражданите ще бъде поетапно спряно движението по бул. "Цар Освободител" в участъка между бул. "Дондуков" и ул. "Г. С. Раковски", като в този район ще бъде обособен двоен кръг с полицейски служители.

Първият кръг ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието, а вторият кръг ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани след проверка. Ще се отстраняват граждани, които носят забранени и опасни вещи – стъклени бутилки, метални палки и други подобни

Около 12:00 часа, по преценка на отдел "Пътна полиция" при СДВР, поетапно ще бъде ограничавано движението по ул. "Мими Балканска", бул. "Брюксел", бул. "Цариградско шосе", бул. "Цар Освободител", ул. "Г. С. Раковски" и ул. "Оборище". При отпадане на необходимостта движението ще бъде поетапно възстановявано.

От СДВР казаха, че пропусквателни пунктове няма да има, но ще има филтровъчни пунктове от страната на пл. "Независимост", в градинката пред Народния театър от страна на гранд-хотел София, от страната на ул. "Георги Бенковски" при бул. "Цар Освободител", от страната на пл. "Александър Невски", от страна на ул. "Московска" и от страната на Паметника на Цар Освободител.

Проверката ще е избирателна, на съмнителни лица и по преценка на полицейските служители. Няма да има ленти и парапети, а само има избирателни полицейски проверки.

От СДВР 550 служители ще се включат, ще има и 200 служители от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Охраната на храма "Света София" е отговорност на СДВР до определено време, а след това ще се реши как да бъде охранявано мястото на мощите на цар Самуил.

Епохата на цар Самуил: Победи, трагедия и вечност

Цар Самуил остава в историята като един изключителен военен стратег и владетел, който в продължение на почти четири десетилетия води епична борба за спасяването на Първото българско царство срещу натиска на Византия и император Василий Втори. В неговото царуване се редуват бляскави победи, като паметния триумф в битката при Траянови врата през 986 година, когато византийската армия е разгромена, и тежки поражения в битките при Сперхей и Солун. Трагичната развръзка настъпва през лятото на 1014 година в битката при село Ключ, където византийците разгромяват армията ни и взимат в плен хиляди български войници. Император Василий нарежда да бъдат ослепени 14 000 български воини, като на всеки сто е оставен един едноок водач. При вида на ослепената си войска в Преспа, сърцето на цар Самуил не издържа и той получава удар, умирайки на шести октомври 1014 година, за да остане завинаги в народната памет като символ на несломимия български дух.