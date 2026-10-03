На борсата: Поскъпват доматите, зелената салата скочи двойно

Цените на едро на хранителните стоки, плодовете и зеленчуците през седмицата от 28 септември до 2 октомври показват разнопосочна динамика, като най-отчетливо движение нагоре при зеленчуците се регистрира при доматите, а при основните хранителни продукти най-съществено поевтиняване има при слънчогледовото олио.

Олиото се понижава от 1,79 евро за литър в началото на наблюдавания период до 1,68 евро към 2 октомври, което представлява спад от 6,15%. При ориза също се наблюдава намаление – от 1,64 евро до 1,58 евро за килограм, или 3,89% спад спрямо базовата цена.

При захарта движението е минимално – от 0,92 до 0,93 евро за килограм, докато зрелият фасул поскъпва от 2,11 до 2,16 евро, или с 2,37%. Лещата остава практически стабилна – 2,01 евро спрямо 2,03 евро в базовия период. При брашното тип 500 се отчита понижение от 0,67 до 0,64 евро за килограм.

Млечните продукти запазват относителна устойчивост. Кашкавалът „Витоша“ се повишава от 9,36 до 9,50 евро за килограм, а кравето сирене – от 6,10 до 6,16 евро. При маслото цената се понижава от 1,45 до 1,42 евро за пакет от 125 грама. Яйцата размер М запазват цена от 0,19 евро за брой.

Замразеното пиле завършва седмицата на 3,56 евро за килограм, практически без промяна. Пилешкият бут достига 3,00 евро, а пилешките гърди – 6,53 евро. Малотрайните колбаси поскъпват до 3,60 евро за килограм, докато трайният варено-пушен салам поевтинява до 6,28 евро.

По-динамична е картината при плодовете и зеленчуците. Доматите достигат 1,68 евро за килограм, което е увеличение от 16,99% спрямо базовата седмица. При зелената салата поскъпването е още по-значително – от 0,67 до 0,98 евро, или 47,15%. Прасковите се повишават с 8,23%, а ябълките – с 5,73%.

На обратния полюс са тиквичките, чиято цена се понижава с 6,32%, картофите – с 8,95%, морковите – с 10,29%, а зрелият кромид лук – с 5,82%. При зеления пипер спадът достига 5,41%.