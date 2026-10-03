Йотова: Скопие да забрави, че европейското разширяване е двустранен въпрос с България

Скопие трябва да забрави, че европейското разширяване е двустранен въпрос с България. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Благоевград по повод изпратената до България нота от премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски с желание за подновяване на диалога между двете страни.

"Ще бъда умерен оптимист, защото не за първи път правителството в Скопие получава подобни съвети от високо ниво в Европейския съюз", посочи Йотова.

По думите й, за да бъде сериозен разговорът, премиерът Мицкоски трябва внимателно да прочете европейската политика по отношение на разширяването със Северна Македония.

"Скопие трябва да забрави, че това е двустранен въпрос с България, както се опитва да го представи."

"Най-здраво ни държи българската идентичност"

Йотова коментира и връщането на тленните останки на цар Самуил в България.

"Днес беше голям ден за България, всички българи бяхме заедно и се преклонихме пред дългата, славна и драматична българска история, извор на самочувствие. Връщането на тленните останки на цар Самуил в България е пример, че когато сме обединени, успяваме", цитират думите от прессекретариата на държавния глава.

Президентът припомни, че повече от 60 години политици, общественици и учени са се борили за този резултат, като посочи, че самата тя също е участвала в усилията.

По думите й България трябва да тачи историята си и да се отърве от нихилизма.

"В днешния свят, в който сме все по-изолирани едни от други, най-здраво ни държи нашата българска идентичност", подчерта Йотова.

Президентът заяви, че България има доста разпиляно наследство по света и Национален културен институт би бил полезен в тази посока.

"Грях е, че само ние от всички страни в Европейския съюз нямаме такъв институт, който да говори на света за славната ни история. България навлиза в своя 14-ти век, създатели сме през буквите и духовността на една нова цивилизация - славянската", посочи тя.

Йотова отново призова да бъде решен въпросът с лечението на 23-годишната Ива Михайлова от Кочани.

"България отнесе въпроса до най-високите европейски и световни институции. Запознах и върховния комисар на ООН по правата на човека. Трети месец нямам отговор от президента Силяновска на писмото, което й изпратих", заяви държавният глава, цитирана от Bulgaria ON AIR.