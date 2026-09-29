Владимир Перев: Има силно антибългарско разположение в РСМ

Журналистът Владимир Перев коментира пред "България сутрин" развитието на делото срещу Ива Михайлова в Кочани и отражението му върху отношенията между България и Северна Македония.

По думите му македонските медии почти не отразяват процеса.

"Тези два дни, докато трае съдебният процес, македонските медии са напълно изключени. На нито едно място няма никаква информация по порталите, по вестниците", заяви Перев.

Според него начинът, по който се развива делото, поражда съмнения за политически натиск. Той даде пример с появата на нов свидетел, за когото защитата, по думите му, не е била предварително информирана.

"Това са професионални противоречия в процеса, които лошо говорят за македонското правосъдие и които говорят за една политическа отстраненост, която се случва в момента", каза журналистът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Перев посочи, че трябва да бъдат разгледани всички материали, свързани със случая, включително снимките и записите, направени от Ива Михайлова след инцидента.

"Трябва да се видят записите, да се види какво Ива има в телефона, какви снимки тя е направила в събитието от катастрофата и така да се стигне някак до истината", даде пример той.

Журналистът коментира и здравословното състояние на Михайлова, както и отказа тя да бъде лекувана в България. По думите му предложението на българската страна за изпращане на медицински екип в Северна Македония също не е получило отговор.

"На това писмо от президента Йотова не е отговорено въобще. Това говори за една упоритост в игнорирането на съдбата на хората, които се чувстват българи и за едно политическо невъзпитание на хората в Македония".

Според него случаят допълнително усложнява и без това напрегнатите отношения между София и Скопие. Той припомни и други случаи, свързани с българи и български културни клубове в Северна Македония.

"Това не е само този казус. Ние забравяме случаите с паленето на клуб "Иван Михайлов" – Битоля, случая с клуба "Цар Борис III" в Охрид, случая с Пендиков и така нататък. Всичко това е събрано и всичко това говори за силното антибългарско разположение в Македония", каза журналистът.

Перев посочи и вписването на българите в Конституцията на Северна Македония като един от ключовите нерешени въпроси между двете държави.

"Хората ме питат защо само българите не могат да влязат в Конституцията, когато ромите влязоха, власите влязоха, сърбите влязоха, албанците нормално, турците влязоха. Защо българите не могат да влязат? И на тоя въпрос аз не мога да дам отговор", коментира той.

Събеседникът смята, че без промяна в политическия подход и по-активна роля на Европейския съюз отношенията между София и Скопие трудно ще се подобрят.