Изчезват ли камъните от Шипка? Директорът обясни какво всъщност се товари на камионите

Над 380 каменни блока от облицовката на Паметника на свободата на връх Шипка са предвидени за подмяна заради лошото им състояние. Всеки от тях обаче ще бъде прегледан отново и при възможност оригиналният камък ще бъде укрепен и запазен. Това обясни пред bTV директорът на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов на фона на протестите и напрежението около започналата реставрация.

През седмицата недоволство предизвика премахването на каменни плочи от стълбището и площадката около паметника. Протестиращи блокираха и строителна техника.

По думите на Ангелов последният ремонт с подобен мащаб е извършен през 1981-1982 г.

Паметникът не е от гранит

Пълното обследване е показало, че конструкцията на Паметника на свободата е здрава и няма отклонение по вертикалната ос. Сериозният проблем е състоянието на каменната облицовка.

"Той не е изграден от гранит, както чувам, че се говори, а от местен камък - доломит", обясни Ангелов.

Доломитът е водопропусклив. Проникналата в него вода замръзва през зимата и с течение на годините отслабва здравината на камъка.

Другият сериозен проблем е влагата, която прониква през компрометираните фуги. Затова проектът предвижда паметникът да бъде изцяло префугиран.

380 каменни блока ще бъдат прегледани отново

При обследването е установено, че около 380 облицовъчни каменни блока трябва да бъдат подменени.

Преди това обаче всеки от тях ще бъде проверен отново. За отделните камъни ще се преценява дали действително трябва да бъдат заменени, или могат да бъдат укрепени и запазени на оригиналното си място.

Проектът за реставрацията е разработван в периода 2018-2022 г. и е съгласуван с Министерството на културата.

През 2020 г. три масивни каменни блока внезапно се откъртили от паметника, което наложило да бъде направено пълно обследване и да се промени първоначалният план.

Какво се извозва с камионите?

Директорът на музея коментира и твърденията, че оригинални камъни от паметника се товарят и извозват с камиони.

По думите му става въпрос за демонтажа на северното стълбище, който е част от проекта.

То трябва да бъде премахнато временно, за да се освободи основата на северната стена и тя да бъде обработена.

Самото стълбище е изградено върху каменно-земен насип, който постепенно се свлича. На негово място ще бъде изграден стоманобетонен фундамент, върху който впоследствие ще бъдат върнати оригиналните облицовъчни части на стълбището.

Те са номерирани и подредени в границите на строителната площадка западно и южно от паметника.

"Това, което се извозваше с този камион, е този каменно-земен насип под самото стълбище", заяви Ангелов.

Ремонтът може да продължи до 2029 г.

Процедурата по подготовката на реставрацията започва години по-рано. При проверка през 2015 г. е установено, че Паметникът на свободата не е нанесен в кадастралната карта и няма акт за държавна собственост.

През 2018 г. той вече получава акт за публична държавна собственост, което позволява да започне законовата процедура по проектиране на реставрацията.

Максималният срок за приключване на ремонта е началото на септември 2029 г.