Кандев след ареста на Картофа: Отново отправя измислени обвинения срещу мен

Кандидатът за вицепрезидент и бивш главен секретар на МВР Георги Кандев коментира предаването на Юлиян Янков - Картофа на гръцките власти, след като бизнесменът отново отправи обвинения срещу него.

"През април ми казаха да се прибера. Предупредиха ме, че ще опитат да ми припишат неща, които не съм извършил. Дързнах. Не се прибрах. И видяхме първа серия от калната поръчка", написа Кандев във Facebook.

Повод за реакцията му е предаването на Янков тази сутрин на властите в Халкидики по Европейска заповед за арест.

След задържането адвокатът на Янков разпространи негово изявление, в което той определи Европейската заповед за арест като неправомерна и отново обвини Кандев, че му е поискал 50% от бизнеса. Това са твърдения на Янков, които Кандев отрича.

"Очаквам фактите да бъдат установени в съда"

Кандев заяви, че вижда случващото се като продължение на натиска срещу него.

"Днес човекът, чието име посочих тогава, е задържан от гръцките власти по европейска заповед за арест. И отново отправя измислени обвинения срещу мен", написа той.

Бившият главен секретар на МВР свърза случая и с настоящата предизборна кампания.

"Предизборна кампания е, може да сме свикнали с тези неща. Но аз съм човек на реда и закона и очаквам фактите да бъдат установени там, където им е мястото - в съда", заяви Кандев.

По думите му заради отправените срещу него обвинения вече е потърсил правата си по съдебен ред.

"Знам как изглежда натискът, когато засегнеш силни интереси. Срещал съм го и преди. Тогава не отстъпих. Няма да отстъпя и сега", допълни той.

Как започна конфликтът между Кандев и Картофа?

Скандалът между двамата започна още докато Кандев беше главен секретар на МВР. Тогава той публично заяви, че е бил предупреден "да се прибере" и че срещу него се подготвят обвинения.

По-късно Юлиян Янков отправи публични обвинения срещу Кандев, твърдейки, че бившият главен секретар му е поискал 50% от бизнеса и е получил шестцифрена сума като подкуп.

Янков твърдеше и че разполага с доказателства за отношенията между двамата и показа скрийншотове от комуникация в Signal.

Кандев категорично отхвърли обвиненията. Той потвърди, че познава Янков и е използвал услугите на негова автомивка, но заяви, че между тях не е имало служебни отношения или зависимости.

"Никога не съм искал или приемал подкуп. Никога не съм рекетирал когото и да било. Никога не съм използвал служебното си положение за лична облага", заяви тогава Кандев.

Заведе дело за клевета

Кандев предприе и съдебни действия срещу Янков. Той заведе дело за клевета в Районния съд в Перник, като твърди, че бизнесменът му е приписал престъпления, които не е извършил.

Междувременно Янков беше обявен за международно издирване с Европейска заповед за арест и се намираше извън България.

Тази сутрин той се предаде доброволно на властите в Халкидики. Чрез адвоката си Янков заяви, че е предприел тази стъпка, за да оспори действията на българската прокуратура, като отново отправи обвинения срещу Кандев.

Името на Янков е свързано и с разследването на бизнеса за милиони с т.нар. "безплатна" пътна помощ по републиканската пътна мрежа.

След новото развитие Кандев заяви, че няма намерение да променя позицията си.

"Ще продължа да избирам закона и държавността в институциите пред страха. Натискът няма да промени това", завършва публикацията му.