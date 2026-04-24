Прокуратурата разследва Картофа, който заплаши Кандев

Софийската градска прокуратура разследва престъпление против стопанството, след като е образувала досъдебно производство след самосезиране по журналистическа статия за потенциални злоупотреби в Агенция "Пътна инфраструктура" и безплатната пътна помощ, съобщиха от прокуратурата.

Разпитват се свидетели, изискани са документи от Агенция "Пътна инфраструктура", провеждат се и други действия по разследването, свързани със събиране и проверка на доказателства.

Предмет на разследване е дейността на лица, които не са служители на Министерството на вътрешните работи, уточняват от Софийската градска прокуратура.

Оттам обясняват, че статията касае „схема за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец (малко над 7 милиона евро)“. Твърди се, че „от 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист“ ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ за гражданите. От своя страна дружеството също незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми". Публикацията се спира върху обремененото съдебно минало на собственика на търговското дружество, твърди се, че никоя държавна институция не е информирала публично гражданите за съществуването на услугата "безплатна пътна помощ", въпреки че тя присъства неизменно в договорите за пътна поддръжка поне от 2014 г. насам. Посочва се и че "свидетели от бранша говорят и за опити за налагане на монопол в полза на „Юнит Асист" с помощта на държавни институции, както и за натиск над конкуренти, заплахи и изнудване на пострадали в ПТП".

През март от трибуната на парламента в декларация от името на "Продължаваме промяната – Демократична България" народният представител Стела Николова призова министъра на регионалното развитие да изнесе всички данни и суми, които са платени до момента по предоставянето на пътна помощ, безплатна на българските граждани. Николова изнесе данни, според които в обществените поръчки за поддържане и ремонт на автомагистрали Агенция "Пътна инфраструктура" разширява неправомерно предмета на поръчките, като чрез зимно поддържане незаконосъобразно въвежда и дейността пътна помощ в обхвата на поръчките.

Освен това депутатът от ПП-ДБ обяви, че реалният изпълнител на поръчката е "Юнит асист ЕООД", който обаче никъде не е официално упоменат. В същото време, по думите на Николова, той "поема финансовите потоци, предназначени за "Автомагистрали" ЕЕАД".

Николова цитира медийни публикации, според които собственикът на "Юнит асист ЕООД" е Юлиян Янков, известен с прякора "Картофа". Той има над 15 присъди за различни престъпления, включително измама и кражба на автомобил, именно чрез използването на влекач за пътна помощ. Янков е реабилитиран непосредствено преди лицензирането на "Юнит Асист", което позволява на фирмата му да извършва дейност. Пак според медийни публикации той бил покровителстван от бившия главен секретар на МВР – Светлозар Лазаров.

Накрая Николова обяви, че се е появила информация, че прокуратурата разследва описаната от нея "незаконна касичка", в която месечно отиват около 14 милиона.

Днес главният секретар на МВР Георги Кандев обяви, че вчера е бил подложен на натиск и е получил заплахи. Той попита Софийска градска прокуратура: Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий. Защо сега?