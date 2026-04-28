Дечев за заплахите към Кандев: Един Картоф не може да е сам, но не знам колко голям е плод зеленчукът

Служебният вътрешен министър Емил Дечев разкри, че случаят с авариралият ТИР в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" е пълен саботаж. А относно заплахите срещу главният секретар Георги Кандев, той коментира, че те са резултат от енергичната му работа.

"На първо място мисля, че причината за такъв вид заплахи е най-вече неговата добра работа. Енергичността, която показа в рамките на тези два месеца, която доведе до успешни акции на много места в страната, елиминирането и предотвратяването на купуването на гласове, а когато то се е случило - за неговото разкриване. На следващо место това показва, че все още т.нар. задкулисие - хора, които не са начело на държавата, но по някакъв начин контролират, тези които поне доскоро са били начело на държавата, имат все още огромно самочувствие, за да си позволят такъв вид заплахи", обясни Дечев.

Той разкри, че Кандев е бил заплашен с това, че срещу него ще бъдат създадени компромати, чрез които срещу него да се образува досъдебно производство, да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп. По думите на Дечев срещу главният секретар няма доказателства.

"Дори да не е убедително, но ако една част се разколебае по отношение на авторитета на един човек, така или иначе работата има ефект", коментира служебният министър.

Кой е Картофът?

По думите на Дечев Картофа, който заплаши Кандев, е е имал много присъди, включително е изтърпявал присъди за лишаване от свобода.

"В един момент негово търговско дружество успява да спечели нещо като монопол на пътната помощ по магистралите в България. Той е финансиран от българската държава, за да оказва пътна помощ и то по магистралите."

Попитан дали Картофът е сам, той отговори:

"Няма как един Картоф да е сам. Не знам точно колко голям е плод зеленчукът, но със сигурност има и други картофи, а може и да са по-високо в ботаниката и в зеленчукопроизводството. До къде се стига?Винаги има връх за съжаление не винаги върхът може да бъде открит и се намират доказателства."

Дечев заяви, че няма пречка пред новия министър във вътрешното министерство няма пречка да остави Кандев на поста главен секретар, тъй като това най-е висшата професионална длъжност в МВР и Кандев не е политическо лице.

По думите на Дечев проблемът със заплахите е симптом на по-широка криза, а именно, че в България има силни и влиятелни хора и организации, които се считат за по-силни от самата държава. Той направи сравнение с "хакване" на институциите.

"Институциите са били хакнати откъм върха, за да служат вместо за държавният интерес, за определен частен интерес. Това симптом на кризата на нашата държава. През годините очевидно е работено така, че МВР да не служи на общественният интерес, а да обслужва определени частни интереси", заяви той, без да посочи имена.

Емил Дечев заяви още, че не би приел да стане главен прокурор, тъй като е наказателен съдия. По думите му оставката на Борислав Сарафов е била закъсняла, но напускането на кабинета му не е реформа.

Прокуратурата разследва Картофа, който заплаши Кандев Свързани статии

Авариралия ТИР

Камион в тунел "Витиня" в посока София затрудни сериозно движението към столицата в деня на голямото завръщане в края на Великденските празници на 12 април.

Шофьорът заявил, че е закъсал по технически причини, но отказал безплатна пътна помощ да го изтегли. Поискал конкретна фирма, но репатрака трябвало да пристигне от другия край на България. След това той бе аресутван.

По думите на Дечев се е оказало, че случаят е саботаж и ТИР-ът е бил напълно изправен.

"Много бързо един ПР на парламентарно представените партии в предишния и сегашния парламент, почти минути след запушването на тунела, каза, ето вижте служебното правителство колко добре се справя. Оказе се, че собственикът на фирмата, която ползва този ТИР, е бил член на секционна комисия от името на парламентарно представена партия. А днес вече имаме резултати от техническата експертиза, че този ТИР е бил изправен", обясни той.

Петрохан

За новата гилза, намерена край "Петрохан", Дечев заяви, че е била важна, тъй като има твърдения, че са били произведени четири изстрела, а досега са били намерени само три гилзи.

Свързани статии Открито е ново доказателство по случая "Петрохан-Околчица"

В отговор на въпрос защо е отнело толкова време тя да бъде намерена, Дечев заяви:

"Може да се обясни както със снега, така и с особеността на терена."

Той бе категоричен, че до момента версията, че няма външна намеса, остава.