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Пожарът в Ивайловградско навлезе на територията на Гърция

Ситуацията в съседната държава се усложнява от обстоятелството, че огънят бушува в иглолистен горски масив

04.10.2026 | 22:27 ч. Обновена: 04.10.2026 | 22:27 ч. 0
Снимка: Община Ивайловград

Снимка: Община Ивайловград

Пожарът в землището на ивайловградското село Горно Луково, който възникна по обед днес, прехвърли границата и се развива и на територията на съседна

Гърция. Това съобщи за БТА областният управител на Хасково Тодор Иванов.

Огънят по-рано обхвана около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. В гасенето участват 13 екипа на пожарните служби от Хасковска и Кърджалийска области, два хеликоптера, тежка техника.

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Кметът на Ивайловград Диана Овчарова обяви частично бедствено положение.

Десет гръцки противопожарни екипа са ангажирани в гасенето, каза Иванов. По негови думи ситуацията в съседната държава се усложнява от обстоятелството, че огънят бушува в иглолистен горски масив.

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Тагове:

пожарът Ивайловградско навлезе Гърция
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