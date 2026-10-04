Огромен пожар край Горно Луково: Обявиха частично бедствено положение, вдигнаха „Кугър“

Частично бедствено положение е обявено от кмета на община Ивайловград Диана Овчарова заради големия пожар в землището на село Горно Луково, съобщават от областната администрация.

Огънят избухна следобед и бързо се разви в сухи трени, храсти и гора, като вече обхвана между 1 000 и 1 500 декара.

На терен работят 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към Община Ивайловград.

Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето се включва и хеликоптер "Кугър".

Хеликоптерът излетя от авиобазата в Крумово в 16:47 ч и се насочи към засегнатите райони. Той ще извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщиха от Министерство на отбраната.

Към момента няма непосредствена опасност за населените места. Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато

Следобед се гасиха два пожара в Хасково – при единия пострада възрастен мъж, както и огнище край военния полигон „Корен“.

Нов пожар на сметището край Кърджали потушиха екипи на пожарната, но задимяването продължава от тлеещите отпадъци

Пожар, възникнал на регионалното депо за отпадъци на Кърджали, което се намира в района на село Вишеград, е бил потушен от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за запалените отпадъци и горящото сметище е подаден през вчерашния ден. На място са били изпратени два противопожарни екипа с два автомобила, които загасили пламъците. Заради тлеещите отпадъци сметището продължава да пуши, а димът се разнася из околните населени места. На място към настоящия момент са един противопожарен екип с петима огнеборци, които заедно със служители на фирмата, стопанисваща обекта, полагат усилия да преустановят пушека и чрез засипване с пръст на запалилите се отпадъци.

Това е втори възникнал пожар на сметището в рамките на няколко дни, като първият е бил причинен на 1 октомври от човешка небрежност, локализиран е и огънят загасен от две противопожарни екипа, уточниха от полицията.