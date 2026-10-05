Няма да го бера, няма на кого да го дам: Лозари оставят тонове грозде на полето

Една от най-добрите реколти от българско грозде през последните години е на път да остане неприбрана. Производители от района на Септември отказват да берат част от продукцията си, защото разходите са високи, изкупните цени - ниски, а купувачи почти няма.

В село Виноградец лозарството е основен поминък за много семейства. Тази година гроздето е в изобилие и с високо качество, но производителите разказват, че реализацията му се оказва почти невъзможна.

Йордан и Гинка Дойчеви вече са набрали стотици килограми от сорта ркацители, но за два дни не са успели да продадат нищо.

"Сега му търсим 55 евроцента, а миналата година го продавахме 1,40 - 1,60 лева", разказва Йордан Дойчев пред БНТ.

12 тона може да останат необрани

Семейството има и пет декара с български димят, които вече са готови за гроздобер. Въпреки добрата реколта обаче гроздето вероятно изобщо няма да бъде прибрано.

"Тук очаквам 10 тона, долу имам и памид небран към 2 тона - някъде към 12 тона очаквам. Няма да го бера, защото няма на кого да го дам", казва Гинка Дойчева.

Подобна е ситуацията и при други производители в района. При ниските изкупни цени разходите за бране, транспорт и останалите дейности правят прибирането на продукцията икономически неизгодно.

Вносното грозде натиска цените

Местните производители посочват като допълнителен проблем вноса на грозде от съседни държави.

"Внос на бяло грозде от Македония и от Гърция. Оказва много голямо влияние, ето нашата продукция българската стои", заявява Гинка Дойчева.

Лозарите подозират и че винени сортове се внасят и предлагат като десертно грозде, което допълнително оказва натиск върху цената на местната продукция.

Кметът на Виноградец Елинка Благова настоява за намеса на държавата.

"Не бива да се внасят продукти, които се произвеждат тук в България, да се внасят от чужбина, за да се подбие пазарът", заявява тя.

Поминъкът на цяло село е под въпрос

Парадоксът тази година е, че проблемът не е в липсата на реколта. Напротив - гроздето е много и с добро качество, но няма достатъчно търсене.

Има и хора, готови да работят по гроздобера срещу 35-40 евро на ден, но за част от стопаните няма икономически смисъл да наемат берачи за продукция, която след това може да остане непродадена.

За много семейства във Виноградец приходите от гроздето са важна част от подготовката за зимата.

"Всеки се надява да дойде есента, да отиде да си набере гроздето, да го продаде, за да може да си купи дървата и въглищата за зимата, да може да си плати данъци, сметки - да си помогне", казва Благова.

Ако ситуацията не се промени до края на гроздобера, част от местните производители обмислят догодина изобщо да се откажат от лозарството.