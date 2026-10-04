Кашон чушки вече е 30 евро: Производители се оплакват, че няма кой да купува

Нова вълна на поскъпване се наблюдава по стоковите борси и тържищата в страната, като най-сериозно тази седмица растат цените на зеленчуците. В същото време търговците и производителите на най-голямата борса у нас - край пловдивското село Първенец - отчитат сериозен спад на потреблението, съобщава NOVA.

Пазарът на плодове и зеленчуци се свива в период, който традиционно е сред най-силните за годината. Българската и вносната продукция вече се предлагат на близки цени, като влияние оказват разходите за горива и транспорт, както и сезонните фактори.

Сериозно поскъпване се отчита при чушките, картофите и ябълките, а само за няколко дни българските домати и краставици са скочили с 22%.

Гроздето остава непродадено

Сред най-засегнатите са производителите на грозде, които се оплакват от липса на купувачи и силна конкуренция от вносната продукция.

Димитър Марков разказва, че след часове на борсата е принуден да прибере непродаденото грозде.

"Плачевна ситуация. След малко си тръгвам. За какво да стоя, като няма никой? Празно е. Стоката връщам обратно. Ще го правя на вино. Нямам избор", казва производителят.

Подобна е ситуацията и за Любка Григорова от село Марково, която отглежда 14 декара лозя. По думите ѝ за целия ден е успяла да продаде само една касетка грозде.

"Вижте го - избрано, кехлибарено грозде. Грозде, което не мога да продам на едно евро", разказва тя.

Според производителката търговците предпочитат внос от Турция, Гърция и Северна Македония заради по-ниските цени.

"Съдбата на това грозде е някъде в дерето да иде", казва Григорова.

Кашон чушки вече струва около 30 евро

Поскъпването се усеща сериозно и при чушките. В края на сезона цената им на едро достига около 1,30 евро за килограм.

Търговецът Иван Димитров сравнява ситуацията с миналата година, когато чушките са се продавали за около 1,50 лева за килограм.

"Един кашон чушки - 30 евро. Изравни се левът с еврото. И затова стана така", коментира той.

По думите му високите цени директно се отразяват на търсенето, особено сред хората с ниски доходи и пенсии.

Доматите и краставиците скочиха с 22%

Потребителите също усещат новото поскъпване.

Най-сериозното увеличение в момента е при българските домати и краставици, чиито цени са се повишили с 22% само за няколко дни.

Така на борсата в Първенец се оформя парадоксална ситуация - цените вървят нагоре, докато купувачите стават все по-малко, а част от българските производители остават с непродадена продукция.