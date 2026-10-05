Българските учители губят най-много време за странични дейности спрямо Западна Европа. Има голяма пропаст между процента на учениците, които използват AI, и този на учителите – учениците са смели, докато учителите подхождат недоверчиво. От това наваксване ще зависи колко близки ще са преподавателите до децата и доколко ще говорят на един език. Това е най-голямото предизвикателство за учителите. Това коментира Владимир Колев, управител на издателство, в предаването "UpDate".

Според едно европейско изследване българските учители имат най-малко истинско учебно време спрямо колегите си в Западна Европа, тъй като губят много време за странични дейности – подготовка на уроците, проверка на домашните работи и изпитните материали.

Да не говорим за административните дейности, свързани с попълването на електронните дневници и другата администрация. „Затова ние решихме да им дадем повече за същинската работа с учениците.“

Нашият помощник AI има за цел да улесни рутинната работа на учителя, за да може той да се фокусира върху уроците, посочва Колев.

Първият модул е подготовката на урока, като се използват програмите на МОН и вече самият учител може да избере такъв план, който да съответства на неговите педагогически нужди.

„Освободеното време учителят ще може да използва за общуване с учениците.“

Ние не очакваме учителите да са безкритични, напротив – ние им даваме повече време за работа, но държим да проверяват това, което получават като резултат, за да сме сигурни, че до учениците достига верифициран материал.

Нашият AI помощник позволява задаване и незабавна проверка на отговорите на даден въпрос към учениците, пояснява той.

AI може да помогне много при оценяването. Приложение помага за съставяне на тестове, тъй като отново учителят е този, който определя какъв тест иска.

„Така той получава ясна представа за нивото на класа и ученика, и евентуално да вземе мерки за подобряване.“

За съжаление все още в голяма част от хората има страх от AI и нашите учители го използват сравнително малко – в тази посока българското общество и българското училище имат да извървят дълъг път.

Учителите обаче все още не могат да се доверяват напълно на AI, като уменията им за критическо мислене са от основно значение в тази ера.

„Засега все още нищо не може да замени преподавателя и неговия поглед върху учебния процес.“

Надявам се с помощта на AI учителите да могат да задържат по-дълго вниманието на учениците, защото на тях новото им е интересно, констатира той.

Към този момент никоя страна не е заменила учебниците с изцяло дигитални ресурси, камо ли с AI. „Съчетаването на стария хартиен учебник с всички дигитални възможности е бъдещето на образованието“, смята гостът.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria