В София все още търсят над 50 учители по математика, назначават пенсионери

С недостиг на повече от 1300 учители започна учебната година, като най-търсени отново се оказаха специалистите по математика, информационни технологии (ИТ), биология и химия.

Според Диян Стаматов - директор на 119-о СУ и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета на България обичайно проблемът се решава чрез вътрешно заместване - от учители по дадения предмет в самото училище, а ако това е невъзможно се търсят пенсионирани учетели по съответните предмети. В по-малките населени места се стига и до назначаване на т. нар. “нередовни” учители, т. е. на такива без необходимата квалификация.

Най-много учители липсват в София и областта, в Пловдив, Варна и Северозападна България, съобщава "Труд".

В София и към момента има близо 60 свободни места за педагози. Кадровата криза с недостига на учители по математика е толкова голяма, че по груби сметки за около 600 класа с общо 12 000 ученици в страната няма осигурен преподавател по предмета. За това сигнализира педагогът Диана Илиева.

“Само на страницата на РУО-София и само за септември изброих около 50 вакантни места за учители по математика. В същото време стремително се сгромолясваме по математика - както на външни оценявания като PISA, така и на нашите собствени НВО. И ако си мислите, че нарочно ви давам за пример София, защото в столицата може да се намери много работа и то добре платена, ето още малко данни от друг, малък град. РУО- Разград е публикувало обяви, че през семптември за тази учебна година се търсят 5 броя учители по математика”, написа Илиева.

Димитър Татарски е преподавател по математика. Започнал е като начален учител. Налага се обаче спешно да поеме и големите класове, след като училището с месеци не успява да намери специалист. “Поех този ангажимент и паралелно докато преподавах на малките ученици и пишехме домашните по български и математика от 1-и до 4-и клас, записах в университета така наречената следдипломна квалификация, така че да мога да преподавам и на учениците в училището”, разказва той.

Татарски работи на 2 смени, за да покрие липсата на кадри. “Сутрин преподавам на големите ученици в часовете по математика, а следобед поемам моите малки ученици”, обяснява учителят.

Всяка година хиляди педагози завършват университетите. Проблемът е, че масово те се отказват още в първите месеци, след като влязат в класната стая. “Имаме голяма трудност при намирането на учители. Много е трудно, особено по предмети като математика, физика, български език и литература. Младите хора имат съвсем други представи за учителската професия. Когато дойдат и се сблъскат с реалността виждат, че трябва да прекроят в себе си много неща, а те не са готови. Те предпочитат да отидат в частния бизнес”, разказа директорът на 77 ОУ “Kирил и Методий” Огнян Халембаков.