Експерт: Няма недостиг на дизел в Европа, проблемът са високите цени

Европейският съюз е готов за съвместни действия с Международната агенция по енергетика за ново извънредно освобождаване на резерви. Пускането на дизелови запаси на пазара може да понижи цените по бензиностанциите в рамките на дни, но ще осигури само краткосрочно облекчение.

По думите на анализатора на международните пазари Димитър Георгиев това решение е позитивно. Като по-негативен сценарии той отбеляза възможността САЩ да наложат вето на износа от тяхна страна, но това не се случи.

"Освобождаването на резерви идва в точния момент при добър контрол на рисковете", добави Георгиев в предаването "България сутрин".

Кой е основният източник за Европа?

Решението, според анализатора, е краткосрочно, но дава време на континента да се напасне към новата ситуация на скъп дизел.

"Голяма част от дизела се вкарваше от Русия преди войната. Сега на практика този внос отсъства и САЩ го заместват до голяма степен. Рафинериите ще могат да увеличат капацитета си на работа. Междувременно се увеличават и алтернативните доставки на дизел", допълни Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Георгиев подчерта, че в цяла Европа има двуцифрен спад на дизеловите автомобили и огромен ръст на електрическите.

"Няма недостиг на дизел, има само високи цени. Големият проблем в момента не е суровината, а да я застраховаш, да я транспортираш, рафинираш и доставиш. За да пренесем един танкер с петрол от Близкия изток до Китай, цената на ден преди една година беше 80 000 долара, сега е 1,2 млн. долара. Това е и причината дизелът в България да е с 40-45% по-скъп, отколкото през януари", коментира експертът.

Георгиев коментира и украинските атака върху рафинериите в Русия. По думите му това също оказва влияние върху международната обстановка.

"Правителството не трябва да се намесва в този пазар и да подпомага когото и да било. Всеки се адаптира спрямо своите възможности. В Европа това се прави почти навсякъде, но не значи, че е добра идея. Преди Европа е Азия - тя е по-зависеща от запаси на суров петрол”, добави международният анализатор.

Петролът запазва цената си

По думите му цените истински и крайно ще се стабилизират, когато войната приключи и се освободи Ормузкият проток.

"Америка, ако теглим чертата, печели от това, защото е нефтен износител и става все по-голям такъв. В САЩ цените по бензиностанциите удрят нови върхове и там това е по-голяма тема, отколкото при нас. Отиваме към ситуация, където геополитическото напрежение не намалява. Предстоящите избори в САЩ са ключови за влиянието, което ще има Тръмп. В последния месец цената на Брент се колебае между 97-107 долара. В момента е по средата около 102 долара. Цените са неприемливо високи, но добрата новина е, че няма ескалация", каза още анализаторът на международни пазари.

Гледайте видеото с целия разговор.