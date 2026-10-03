Тръмп се отказа от забраната за износ на дизелово гориво

Вашингтон няма да наложи забрана за износ на дизелово гориво, като същевременно приветства решението на европейски държави да освободят част от резервите си.

"Е, това всъщност никога не е било на дневен ред. Но това, което направи Европа, беше страхотно", каза Тръмп в Белия дом, попитан от репортер на АФП дали САЩ вече се отказват от идеята за забрана на износа.

"Аз го поисках. Европа разполага с много дизелово гориво и ще допринесе значително за света – както и ние. И няма да налагаме забрана за износ. Ще направим това, което трябва да направим", добави той.

Първоначално Тръмп заяви на 22 септември, че подкрепя забраната за износ на дизелово гориво, която би понижила цените за американските потребители, но би оказала натиск върху доставките в други части на света.

Още на 1 октомври той каза, че САЩ все още обмислят тази възможност, докато администрацията му оказва натиск върху Европа да освободи част от запасите си.

На 2 октомври страните от Г-7 се споразумяха да освободят 100 млн. барела дизелово гориво и суров петрол от резервите си в рамките на четири месеца, за да облекчат опасенията относно световните енергийни доставки, породени от войната в Близкия изток.