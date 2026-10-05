Сигнали за бомби в институции, детски градини, болници отново заливат страната

Сигнали за бомби в институции, детски градини отново заливат страната.

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в сградите на окръжния съд и прокуратура в Разград

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в сградите на институции в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

В 9:12 ч. на електронна поща е получена заплаха в Окръжния съд, а в 9:46 ч. – в Окръжната прокуратура.

Свързани статии Сигнали за взривни устройства в 3 столични мола и 3 музея

Сигнал е получен и за болницата в Исперих. Служителите са евакуирани, а в сградите се извършват проверки, съобщи говорителят на ОД на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Три обществени сгради в Ловеч са евакуирани заради получени сигнали за поставени взривни устройства.

Органите на реда извършват претърсване в Областната администрация, Дом "Преслав" и Община Ловеч.

От Областната дирекция на МВР уточниха за БТА, че сигналите са пристигнали на имейлите на институциите.

Три обществени сгради в Ловеч са евакуирани заради получени сигнали за поставени взривни устройства

Органите на реда извършват претърсване в Областната администрация, Дом "Преслав" и Община Ловеч.

От Областната дирекция на МВР уточниха за БТА, че сигналите са пристигнали на имейлите на институциите.

Зловредни имейли със заплашително съдържание заливат пощите на държавни и образователни институции в Пловдив. Първият сигнал за подобна заплаха доведе до евакуация на сградата на Пловдивската прокуратура. Засегнати са и учебни заведения. На място се извършват необходимите проверки, като при необходимост присъстващите се евакуират.

Сигнал за взривно устройство в сградата на Община Шумен е получен по имейл тази сутрин. Сигнал е получен и за сградата на детската градина в с. Ивански, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Аспарухова.

Достъпът до сградата на Община Шумен е ограничен, докато се извършва проверка. На място са разположени екипи на полицията и пожарната. Полиция има и в сградата на Драматично-кукления театър "Васил Друмев" и ЦПЛР-ОДК "Анастас Стоянов".

Сигнал за взривно устройство затвори Съдебната палата в Бургас тази сутрин. Сградата е била евакуирана и затворена за посетители и служители от 9:15 до 11:00 часа.

След извършената проверка взривно устройство не е открито. Съдебната палата е отворена отново и работата в нея е възстановена.

Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Действа се по процедура. До момента не е открито нищо притеснително при направените проверки.

Осем сигнала за поставени взривни устройства са проверили полицаи в Кюстендилска област.При извършените проверки не са открити взривни устройства и е възстановен работния процес.

В Дупница са получени два сигнала за поставени взривни устройства в училища и три – за детски градини. В Кюстендил са получени сигнали за сградата, в която се помещават Националната агенция за приходите и Регионалното управление на образованието, както и за сградата на Основно училище „Христо Ботев“, посочи говорителят на ОД та МВР - Кюстендил Катя Табачка.

В Хасково сигналите са получени по електронна поща в Основно училище „Христо Смирненски“ и Средно училище „Васил Левски“. Съобщения за поставени взривни устройства са постъпили и в ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Алеко Константинов“ в Димитровград, както и в училища в село Радиево и град Меричлери.

В изпратения до училищата имейл се посочва:

„Здравейте, Това е Вилаят Миоцинистан. Съобщаваме ви, че наш боец е поставил взривно устройство във вашата сграда. Детонацията ще настъпи един час след изпращането на това писмо. Ще извършим феминид срещу вас — след взрива ще ви събираме парче по парче. След това ще довършим оцелелите с ножове.

Предприети са действия по незабавна проверка по протокол. Сградите са били евакуирани и са започнали проверки за наличие на взривни устройства.

Сигнал за бомба е получен и в поликлиника в Благоевград. Лекари и пациенти са евакуирани, а сградата е проверена.

Подобни сигнали са постъпили и в Сливен, където са били засегнати училища, детски градини и държавни учреждения.

Почеркът е индентичен както и през юни, когато отново в много градове на страната бяха заплашени институции, училища, детски градини и болници.

През юни 16 бомбени заплахи бяха регистрирани срещу училища и детски градини в Дупница, Кюстендил и Бобов дол, като при проверките не бяха открити взривни устройства. В началото на юли пък анонимни сигнали за поставени бомби бяха отправени към съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в различни градове. Първата вълна засегна над 22 града, а на следващия ден броят на сигналите се увеличи.

На 12 август 2026 г. МВР отново съобщи за бомбени заплахи срещу различни институции в София. От ведомството посочиха, че сигналите са подадени сутринта и че се работи по установения протокол.

Общото при голяма част от тези случаи е, че след извършените проверки взривни устройства не са откривани. Масовото изпращане на заплахи води основно до евакуации, прекъсване на работа и учебен процес и създаване на обществено напрежение.