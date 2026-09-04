Сигнали за бомби в детски градини в Кюстендил, София, Стара Загора, Ловеч

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в детски градини в Кюстендил, съобщиха за NOVA от МВР. На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи.

Сигнали са постъпили в две училища - в Кюстендил и Дупница и в четири детски градини.

При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.

По информация на телевизията сигнали за бомби са постъпили и в детски заведение в София. Към момента няма повече подробности за случая. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.

От полицията казаха още, че сигналите са подадени чрез телефон 112, с изключение на един, който е постъпил на телефона на детското заведение.

Подобни сигнали са получени и в Стара Загора. Те са седем и са вече проверени. Сигнали е имало и в Ловешко.