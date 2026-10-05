В кадър: Представиха третия випуск на програмата INSAIT-EXPLORER

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 14 / 14

В Министерски съвет днес беше представен третия випуск на програмата EXPLORER на INSAIT.

Проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на INSAIT отбеляза, че през последните може би 40 години в България е имало едно вярване, че за да се развият талантливите български деца и да покажат потенциала се те трябваше да отидат в чужди университети.

"Сега с програмата на INSAIT-EXPLORER, това вече е невалидно и невярно. Сега те могат да останат в България и да се развиват", подчерта той и посочи, че за да се случи това са обединени много усилия - на държавата, на институциите, както и на бизнеса”, каза професорът и добави, че програмата вече работи трета година и можем да видим какво се случва с нея и какви са резултатите.

Мария Дренчева разказа за своя опит в програмата EXPLORER и благодари за това, че за трета поредна година се дава възможност на талантливите млади хора не само да останат в България, но и да се развиват тук.

Деканът на Факултета по математика и информатика на СУ проф. Мая Стоянова заяви, че е убедена, че с избора да останат в България и с помощта на менторите им, младите таланти ще прилагат практически умения, за да развиват изкуствения интелект. "Пожелавам ви да се забавлявате докато учите", каза още тя и подчерта, че те умеят с малко усилия да постигат големи успехи.

Ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Елиза Стефанова сподели, че за нея е огромна чест и удоволствие да приветствам младите хора от името на СУ на това емблематично събитие днес.

От своя страна премиерът Румен Радев заяви, че за него е огромно удоволствие да види бъдещето на България в Гранитна зала на Министерски съвет. Министър-председателят обърна внимание, че INSAIT беше създаден само преди няколко години с идеята да развие изкуствения интелект и високите технологии в България. По думите му само за няколко години тази цел е надхвърлена. Той определи това събитие като едно от най-важните.

Радев отбеляза, че с това, което правят INSAIT и българските технологични компании, изстрелват България в нова орбита.

"Ако само до преди 10 години икономическата мощ на една държава се измерваше с размера на нейната индустрия, на нейния финансов капацитет, ние, вече с напредването на изкуствения интелект, мерим икономическия потенциал на една нация с таланта, с изследванията в изкуствения интелект, с моделите, които развива. Това са коренни, дълбоки промени. И аз се радвам, че България чрез тази изключително ефективна симбиоза и тази силна екосистема, която се изгради около INSAIT, вече е в центъра на този процес", подчерта премиерът.

"Вие сте доказателството, че тази тенденция вече е реалност. България твърдо чрез вас стои на едно изключително високо място в областта на високите технологии, изкуствения интелект на световната карта”, каза още Радев.