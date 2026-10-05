Разкриха незаконна кланица край Сливен, изхвърляли животински отпадъци край река

Криминалисти от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР в Сливен са разкрили незаконно клане на животни и последващо изхвърляне на животински отпадъци в землището на село Самуилово, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Полицаите са започнали работа по случая след получена информация за изхвърлени животински отпадъци в землището на селото, в непосредствена близост до коритото на река Асеновска.

Задържан е 48-годишен мъж от Самуилово, който е установен при изхвърляне на трупни отпадъци. На място е констатирано замърсяване на околната среда.

При последвалите действия в дома на задържания е установена постройка, пригодена за клане на животни. Открити са и чували с около 200 килограма месо, което предстои да бъде унищожено в екарисаж.

Специализираната операция е проведена съвместно със служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен. За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Басейнова дирекция и Община Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.

Незаконни сметища, на които периодично се изхвърляни животински останки, са откривани край новозогарското село Коньово.