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Разкриха незаконна кланица край Сливен, изхвърляли животински отпадъци край река

Задържан е 48-годишен мъж, в дома му са открити около 200 кг месо, предназначено за унищожаване

05.10.2026 | 23:15 ч. 1
Снимка: ОД на МВР Сливен

Снимка: ОД на МВР Сливен

Криминалисти от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция на МВР в Сливен са разкрили незаконно клане на животни и последващо изхвърляне на животински отпадъци в землището на село Самуилово, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Полицаите са започнали работа по случая след получена информация за изхвърлени животински отпадъци в землището на селото, в непосредствена близост до коритото на река Асеновска. 

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Задържан е 48-годишен мъж от Самуилово, който е установен при изхвърляне на трупни отпадъци. На място е констатирано замърсяване на околната среда.

При последвалите действия в дома на задържания е установена постройка, пригодена за клане на животни. Открити са и чували с около 200 килограма месо, което предстои да бъде унищожено в екарисаж.

Специализираната операция е проведена съвместно със служители на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен. За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Басейнова дирекция и Община Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.

Незаконни сметища, на които периодично се изхвърляни животински останки, са откривани край новозогарското село Коньово.

 

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Тагове:

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